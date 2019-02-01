Минздрав Таджикистана заявляет, что ежегодно свыше 30 граждан Афганистана проходят медицинское обследование и лечение в больницах Горно-Бадахшанской автономной области.

Посол Афганистана в Душанбе Саидмаъсум Бадахш попросил министра здравоохранения и социальной защиты Таджикистана Насима Олимзода в связи со сходом снежных лавин на трассы, соединяющие афганский Бадахшан с центром своей страны, принять больных афганцев на лечение в больницы таджикского Горного Бадахшана, сообщает пресс-центр Минздрава РТ.

На встрече с афганским дипломатом Насим Олимзода отметил, что ежегодно свыше 30 граждан Афганистана проходят медицинское обследование и лечение в больницах Горно-Бадахшанской автономной области и, при необходимости, можно увеличить их количество.

Глава Минздрава Таджикистана выразил уверенность в том, что участие делегации афганских врачей на конгрессе кардиологов и терапевтов стран Центральной Азии и СНГ, который пройдет 25-26 апреля в Душанбе, откроет новые вехи в сотрудничества врачевателей двух государств.

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