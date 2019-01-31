В Москве из девяти кинотеатров сети «Синема стар» были эвакуированы 7,5 тысячи человек. Причиной эвакуации стало электронное письмо с угрозами взрыва, поступившее на адрес сети.
Аналогичные эвакуации были проведены в кинотеатрах «Синема стар» и в других городах — Санкт-Петербурге, Костроме, Вологде, Тамбове, Ярославле. Ни в одном из случаев угроза взрыва не подтвердилась. В Подмосковье были эвакуированы 14 торговых центров с кинотеатрами, сообщает Медуза со ссылкой на РИА Новости.
По результатам проверки взрывных устройств не обнаружено.
31 января массовые эвакуации также впервые затронули Санкт-Петербург: там были эвакуированы более ста зданий, в том числе несколько десятков школ.
Учеников и учителей более 30 школ Петербурга эвакуировали из-за анонимных сообщений о минировании, поступивших по электронной почте, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет по образованию.
Взрывных устройств там обнаружено не было.
В конце января массовые эвакуации прошли во многих крупных городах на Дальнем Востоке, Сибири и в Центральной России.
В ноябре 2018 года в Москве эвакуировали более четырех тысяч человек из-за сообщений о бомбах, якобы заложенных в 14 торговых центрах. Сообщения о минировании не подтвердились.
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