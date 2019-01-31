В 2018 году в Таджикистане в реализацию не поступило ни одного грамма некачественного продукта, заявил сегодня, 31 января, журналистам председатель комитета по продовольственной безопасности при правительстве Таджикистана Фарход Камолзода.

14:47 26 декабря, 2017

Каким мясом нас кормят?

По его информации, вся импортная продукция прошла экспертизы через лаборатории Комитета.   «Продукция, которая не удовлетворила требования наших специалистов, была возвращена назад»,  – завил он. 

По словам Камолзода, в 2018 году, чтобы предотвратить поступление в республику безопасной продукции, лаборатории ведомства провели около 1 млн. процедур - анализов и экспертиз.

В итоге были выявлены и уничтожены, согласно правилам, более  22 тонн мясопродуктов, около 11 тонн молочной продукции, более 57 тыс. штук яиц, 85 тонн плодоовощной продукции, 1,8 тонн  соли и 1,1 тонн масла. 

12:44 26 января, 2018

Таможенная служба: некачественное мясо стало причиной выговоров и увольнений

«Из-за поставки в республику без разрешения Комитета через КПП «Панджи Поён» более 240 тонн  птичьего  мяса из Китая в отношении ООО «Азия-12» и компании «Далерон» были предприняты меры. Их продукция конфискована в пользу государства.  Продукция, завезённая этими компаниями,  не была  низкокачественной, они просто нарушили правила оформления, не посчитали нужными получить соответствующее разрешение нашего Комитета», - заявил   Фарход  Камолзода.

Напомним, еще в конце 2017 года Эмомали Рахмон сделал заявление, что на нашем рынке 90% мясной продукции не соответствует санитарным нормам.

Президент выразил недовольство уровнем контроля за качеством ввозимых в страну продуктов питания и снял с должностей руководителей контролирующих органов – главу таможни,  директора Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции республики, главу Службы ветеринарного контроля Минсельхоза и начальника Госслужбы по санитарному и эпидемиологическому контролю Минздрава.

15:12 4 декабря, 2018

В Таджикистане введут наказание за ввоз в страну низкокачественной продукции

«Кто проверял сроки и качество этого мяса? Об экспорте наших фруктов в другие страны нам приходится вести переговоры на уровне правительства, но что касается импорта, то мы завозим на наш рынок яды. Некоторые нечистые на руку предприниматели ввозят в страну со всех уголков мира за бесценок вредные товары и реализуют их нашим гражданам», - подчеркнул тогда президент.

В республике, по данным Госкомстата, в 2016 году было произведено 6,5 тысяч тонн мяса птицы,  а в 2017 году эта цифра составила 6,8 тысяч. Однако в 2018 году производство резко пошло на убыль, за первое полугодие было произведено всего 0,9 тысяч тонн мяса.

Таджикистан большую часть куриного мяса импортирует из США, Бразилии, России и Турции.

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