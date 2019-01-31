АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
- Пресс-конференции на сегодня: перед журналистами отчитаются руководители Агентства по контролю за наркотиками, министерства образования, Комитета по землеустройству.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ –1 ФЕВРАЛЯ
1993 – В Душанбе открылось представительство ООН.
1998 – В правительство Республики Таджикистан вошли первые представители оппозиции.
1999 – Введена в строй автодорога Куляб-Дарваз.
2002 – Указом президента Таджикистана в структуре МВД упразднены органы по борьбе с экономическими преступлениями.
2010 – В Таджикистане введены в действие биометрические паспорта
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 1 ФЕВРАЛЯ
1886 - Родился ученый-востоковед, член-корреспондент Академии наук СССР, заслуженный деятель науки Таджикской ССР, руководитель археологических работ в Таджикистане (с 1946 по 1952 год) Александр Юрьевич Якубовский.
1930 – Родился композитор, Заслуженный деятель искусств Таджикистана Хайрулло Абдуллоев.
1938 – Родился ученый-языковед, Заслуженный работник Таджикистана Мадиброхим Норматов.
1943 – Родился журналист Тургун Дадабоев.
1950 – Родилась заслуженная актриса Таджикистана Хадича Абдуалимова.
1952 – Родился Убайдуллоев Махмадсаид, Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ.
1953 – Родился журналист Давлатали Рахмоналиев.
1962 – Родился Махмадали Ватанов, депутат нижней палаты парламента.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 9-14 тепла, в предгорьях ночью 1-6 мороза, днем 3-8 тепла.
По Согдийской области – Облачно, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 4-9 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем 0-5 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, по ЗГБАО небольшой снег, по ВГБАО преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 мороза, местами до 17-19 мороза, днем 3-8 мороза, по ВГБАО ночью 23-28 мороза, днем 9-14 мороза.
По районам республиканского подчинения – Облачно, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 9-14 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем -1+4.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков, слабый туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 10-12 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, без осадков, слабый туман. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 6-8 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 11-13 тепла.
По городу Хорог – Облачно, временами небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 мороза, днем 5-7 мороза.
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