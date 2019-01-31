День мастеров ювелирного дела отмечается cегодня, 31 января, во всем мире. Ювелирные украшения пользуются большой популярностью у таджикских женщин. Причем, если раньше в приоритете было только золото, то сейчас многие женщины нашли ему модную альтернативу.

Мы собрали несколько набирающих обороты ювелирных трендов и уходящих из моды украшений у таджикских женщин.



Если золото, то модное и в стиле минимализм

Все больше наших соотечественниц, следящих за модой, останавливают свой выбор на минималистических украшениях. Тренд покупать золотые украшения в качестве сбережения становится все менее актуальным. В последние пару лет, например, особой популярностью пользуются максимально тонкие цепочки разной длины с кулонами или подвесками, создающие иллюзию утонченности и изящества.

модель Фатима Махмадиева соцсети

Эти «комплекты» цепочек носят как самостоятельный элемент украшения, не дополняя образ другими украшениями.

Цена на одну золотую цепочку с подвеской под горло начинается от 700 сомони.

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"Хюррем султан" больше не любят

Полюбившийся таджикам сериал «Великолепный век» принес с собой моду на комплекты из серебра в османском стиле. Эта османская лихорадка продержалась несколько лет и теперь уходит в те же заброшенные шкатулочки, в которых лежат браслеты в стиле «Жади» из сериала «Клон».

Кадр из сериала «Великолепный век»

Кстати, украшения комплектом тоже уже давно не в моде. Серьги, браслет и ожерелье из одного комплекта не подаришь уже даже бабушке. Носить украшения комплектом сегодня — моветон.

Модель Сафина Гаибова соцсети

Стильные образы невозможно создать из украшений, которые напоминают комплект даже отдаленно. Зато тренд на асимметрию один из самых востребованных сегодня. Если цепь на шею — то звенья разной формы, если серьги — то из разных пар.

серьги от бренда Bershka

Больше национального

Возврат к национальным орнаментам наблюдается во всем – в одежде, аксессуарах и ювелирных украшениях. Таджикские модницы эффектно обыгрывают современные наряды с ювелирными украшениями в национальном стиле, чаще из серебра.

Asia-Plus

Особо ценятся сегодня комплекты, которые выполнены в стилистике давно забытых национальных узоров. Ценовой диапазон варьируется от 100 сомони до 20 тысяч сомони за эксклюзивные комплекты ручной работы.

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Бижутерия – это больше не стыдно

Если раньше бижутерия была признаком финансовой несостоятельности ее обладательницы, то сегодня модницы диктуют новые правила. Массивные дорогие украшения из золота и драгоценных металлов уходят на второй план, а стильная брендовая бижутерия обыгрывает большинство модных луков.

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Сразу оговоримся, что современная бижутерия – это не совсем дешево. Всемирно известные бренды каждый сезон предлагают новые коллекции, и цены на них порой - как на украшения из серебра.

Они совсем разные и варьируются от самых доступных до тех, что подороже. Скажем, 250 сомони за пару серег.

Модель Фатима Мирзохонова





Акцент на высокотехнологичные материалы

Для несведущих ювелирный каучук – что-то из области фантастики. А на самом деле сочетание мягкого каучука с твердыми сплавами драгоценных и недрагоценных металлов, а также камней – тренд последних лет и признак хорошего вкуса.

Asia-Plus

Это контрастное сочетание обеспечило сначала сенсацию и пристальное внимание к материалу, а после проверки на качество ювелирный каучук получил заслуженное признание во всем мире. Сегодня из него производят кольца и браслеты причем, как для мужчин, так и для женщин.

Цена зависит от металла, которым украшено изделие. Например, каучуковое кольцо с орнаментом из золота 585 пробы (1 гр) стоит от 500 сомони.

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