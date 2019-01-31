В январе 1950 года в СССР была вновь возвращена смертная казнь. Спустя более полувека – в 2004 году - уже в независимом Таджикистане на нее был объявлен мораторий. Мы решили вспомнить о последних смертниках в Таджикистане.

Второго июня 2004 года Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли единогласно принял Закон «О приостановлении применения смертной казни в РТ».

Тогда в уголовном законодательстве Таджикистана с 16 до 5 были сокращены составы преступлений, за которые можно было выносить смертный приговор - это убийство, терроризм, изнасилование, биоцид и геноцид.

По данным Министерства юстиции РТ, в 2004 году в отношении 19 лиц, которые на тот момент были приговорены к смертной казни, данный приговор был отменён, взамен они получили сроки лишения свободы до 30 лет.

На сегодняшний день 5 статей Уголовного кодекса республики предусматривают смертную казнь. Приговоренным к высшей мере заменяют наказание на лишение свободы сроком от 25 лет вплоть до пожизненного заключения.

Официальные данные по смертным приговорам в Таджикистане мы не нашли. Даже за годы нашей недавней истории – годы независимости. Мы обратились с подобным вопросом в Верховный суд Таджикистана, здесь нам посоветовали сделать запрос, но уточнили, что и тогда они вряд ли смогут помочь - архивов таких может и не сохранилось, а если и сохранились не факт, что будет разрешение на их открытие.

Есть отрывочные неофициальным данные. Вот, например, по данным мониторинга ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности», проведённом в 2004 году, за период с 2001 по 2003 год в Таджикистане было исполнено 133 смертных приговора, из них большая часть приходится на 2001 год – 68 смертных приговоров.

А последние судебные истории со смертельным приговором были опубликованы в докладе «Таджикистан: Смертельные тайны» международной организации Amnesty International.

Братья Назриевы

Братья Довуд и Шерали Назриевы были приговорены к смертной казни 11 мая 2001 года в Душанбе Военной коллегией Верховного суда.

Имена братьев Назриевыx ассоциировались с известным политическим делом в Душанбе.

Их арестовали по подозрению в попытке убийства мэра Душанбе Махмадсаида Убайдуллаева 16 февраля 2000 года, после того, как в автомобиле, в котором он находился вместе с заместителем министра безопасности, взорвалась бомба.

Махмадсаид Убайдуллоев Asia-Plus, архивное фото

В результате замминистра, который, как предполагается, не являлся мишенью данного покушения, был убит. Махмадсаид Убайдуллаев получил незначительные ранения.

Обвинения в убийстве заместителя министра безопасности братьям Назриевым не предъявлялось…

Приговоренных к смертной казни в Таджикистане расстреливают. Как только заключенный расстрелян, согласно законодательству директор тюрьмы должен проинформировать МВД, которое, в свою очередь, должно уведомить суды, вынесшие приговор, о том, что он был приведен в исполнение. Затем суд должен уведомить местный отдел записей актов гражданского состояния (ЗАГС) и одновременно с этим – семью заключенного.

Гайбуллоджон Саидов и Андрей Ребриков

Гайбуллоджон Саидов и проходивший по тому же делу Андрей Ребриков были казнены 4 апреля 2001 года. Они были арестованы в связи с известным политическим делом.

Их обвинили в поддержке попытки деятеля оппозиции Махмуда Худойбердыева захватить власть в Северном Таджикистане в ноябре 1998 года.

Махмуд Худойбердиев архивное фото

24 декабря 1999 года Военная коллегия Верховного Суда приговорила их к смертной казни.

Сайдамир Каримов

Сайдамира Каримова приговорили к смертной казни в Душанбе 27 марта 2002 года. Он был одним из семи лиц, обвиненных в убийстве 11 апреля 2001 года бывшего замминистра внутренних дел Хабиба Сангинова.

Каримов был задержан 20 апреля в Москве и выслан в Таджикистан. В качестве треx другиx обвиняемых по данному делу выступали его родственники из того же района на границе с Афганистаном: его двоюродный брат Саид Ризвонзода и два брата Назар и Абдулмаджид Давлатовы. Все они были приговорены к смертной казни.

Дильфуза Нумонова

21-летняя Дильфуза Нумонова была беременна в момент своего ареста 16 ноября 1999 года по подозрению в убийстве своего возлюбленного Камила Курбанова. Ей были предъявлены обвинения в «убийстве с отягчающими обстоятельствами» и «незаконном владении оружием» по статьям 104(2) и 195 УК Таджикистана. «Убийство с отягчающими обстоятельствами» предусматривает в качестве наказания лишение свободы или смертную казнь.

18 января 2000 года городской суд Душанбе осудил Дильфузу Нумонову, приговорив ее к смертной казни. Согласно статье 59(2) УК Таджикистана, смертная казнь не может быть назначена беременным женщинам.

Международная Амнистия развернула международную кампанию в защиту Дильфузы Нумоновой. В начале апреля 2000 года посол Жерар Студман, директор Бюро ОБСЕ по вопросам демократических институтов и прав человека также направил письменное обращение к президенту Эмомали Рахмонову с просьбой о пересмотре приговора, вынесенного Дильфузе.

25 июля 2000 года президиум Верховного Суда Таджикистана пересмотрел решение по делу и заменил смертный приговор лишением свободы сроком на 15 лет.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.