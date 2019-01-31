Национальный центр тестирования отменил написание эссе для всех абитуриентов, которые будут поступать в этом году в высшие учебные учреждения республики, заявил журналистам сегодня, 31 января, директор Национального центра тестирования Таджикистана Хуршед Икроми.

«Спустя время стало понятно, что ни абитуриенты, ни учителя, которые проверят их работу, пока не готовы к этому. После соответствующей подготовки абитуриентов и проверяющих их работы педагогов мы вернём написание эссе в качестве обязательной процедуры к вступительным экзаменам», - сообщил он.

Абдулвосит Юлдошев, помощник директора центра, отметил, что винить только абитуриентов, что они не могут написать эссе, неверно.

«В 2018 году были абитуриенты, которые очень хорошо написали эссе, но были и такие, кто совсем не справился. Другая сторона этого вопроса - подготовка проверяющих учителей и трудности проверки письменной работы», - сообщил Юлдошев.

Он также при неправильном заполнении экзаменационной работы со стороны абитуриентов или проверяющих чаще всего и возникают проблемы при подсчёте баллов.

По данным Национального центра тестирования, в 2018 из 13 тысяч абитуриентов, которые должны были написать эссе или сдать специальные экзамены, учувствовали только 10 тыс. Уже из 10 тысяч абитуриентов, которые написали эссе или сдали специальные экзамены, всего 8 тысяч 755 человек (87,5%) смогли получить проходные баллы и прошли по распределению в ВУЗы.

Напомним, в прошлом году Национальный центр тестирования отменил написание эссе для всех кластеров, кроме 3-го кластера (филология, педагогика и искусство).

В прошлом году Министерство образования и науки РТ опубликовал список тем для эссе. В списке было 20 тем по таджикской и русской классической литературе, 20 тем по русской и таджикской литературе ХХ века и 60 свободных тем на русском и таджикском языках.

Свободные темы на таджикском и русском языках были разные. На таджикском были такие темы, как «Лидер нации – защитник нации» («Пешвои миллат- ҳомии миллат») или «Мы - последователи Лидера нации» («Пайравони Пешвои миллатем!»), «Я ариец и горжусь этим» («Ман ориёиям ва бо ин фахр мекунам»), «Национальная одежда – символ национальной культуры» («Либосҳои миллӣ - тараннумгари фарҳанги миллат»), «Упорядочение обычаев – благо для жизни» («Танзими расму оинҳо - осоиши зиндагӣ»).

На русском языке «Моя страна. Мой президент», «Наш Президент - наша гордость», «Моя Родина – Таджикистан», «Таджикистан в моей жизни», «Современные праздники нашей страны», «Без труда не вынешь и рыбку из пруда» и др.

А осенью 2016 года учащиеся средних школ Таджикистана приняли участие в апробации написания эссе на таджикском языке и около 80 процентов провалили пробные экзамены.

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