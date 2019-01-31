К 13 годам лишения свободы приговорил Военный суд Худжанда бывшего сотрудника УМВД Согдийской области Шухрата Шамсиддинова.

Как сообщил «АП» источник в правоохранительных органах области, рассмотрение дела завершилось накануне в Военному суде Худжандского гарнизона.

Он обвинен в применении пыток в отношении жителя Аштского района Комила Ходжаназарова, который не выдержав их покончил собой.

За совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 143 прим. 1 ч. 3 , п. «А» (пытка, совершенная с применением тяжкого вреда здоровью), 358 (незаконное задержание или заключение под стражу), 247 ч. 3 п. «А» (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК Таджикистана, суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.

Напомним, по данному делу летом прошлого году уже были осуждены двое сотрудников правоохранительных органов Согда. В июне 2018 года Худжандский военный суд отправил за решетку сотрудника Отдела уголовного розыска УМВД Согдийской области Латифджона Юлдашева и сотрудника отдела ГКНБ РТ по Аштскому району Мухаммада Наимова. Им было предъявлено обвинение в доведении до самоубийства Комила Ходжаназарова.

Тогда ныне осужденный Шухрат Шамсиддинов после возбуждения уголовного дела по факту самоубийства Комила Ходжаназарова покинул страну и был объявлен в розыск. В конце прошлого года он был задержан.

31-летний Комил Ходжаназаров был арестован 18 августа 2017 года и отпущен 24 августа, после того как он заплатил 6 тысяч сомони.

А 26 августа он оставил предсмертное видеообращение, где рассказал о применении в отношении него пыток. Он также говорил, что сотрудники милиции угрожали ему тем, что подтасуют документы и сделают так, что он проведет за решеткой не один год. По его словам, даже получив деньги, сотрудники милиции каждый раз вызывали его на допрос и пытали, после чего он покончил с собой.

Видео было размешено в сети, после чего власти провели эксгумацию тела и провели повторную экспертизу, которая показала, что Ходжаназарова действительно пытали. Военная прокуратура Согдийской области возбудила уголовное дело по факту пыток, а по результатам служебной проверки от занимаемой должности был освобожден начальник отдела ГКНБ по Аштскому району Парвин Комилов.

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