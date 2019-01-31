Строительство второй трехуровневой эстакады в районе пересечения проспектов Исмоила Сомони и Абуали ибн Сино будет завершено раньше срока – в конце 2019 года. Об этом сегодня, 31 января на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя города Душанбе Махмадсаид Зувайдзода.

«В адрес мэрии города, руководства страны поступают много жалоб от горожан в связи с неудобствами, возникшими у жителей близлежащих к стройобъекту улиц. Учитывая эти обращения, руководство страны дало указание соответствующим организациям принять все меры для завершения строительства эстакады к концу нынешнего года», - сообщил Махмадсаид Зувайдзода.

Для решения этой задачи, по словам зампредседателя города, уже приняты ряд мер, в том числе, решено увеличить количество строителей и техники.

Напомним, строительные работы по возведению этой эстакады начались 26 февраля прошлого года и должны были завершиться в августе 2020 года.

Сейчас в западном направлении столицы машины, в основном, ездят по улице Шамси, а в центр – по улице Карамова, Шараф и со стороны Генпрокуратуры.

Трехуровневая эстакада будет построена в рамках реализации проекта по «Улучшению состояния региональной автотрассы Душанбе-Турсунзаде, участка дороги от памятника Абуали ибн Сино до западных ворот города Душанбе».

Аналогичный проект возведения эстакады в 82-м микрорайоне Душанбе был сдан в прошлом году. Однако там пока тоже не завершены работы: западная часть дороги все еще закрыта и там проводятся строительные работы.

Эстакада в 82-м микрорайоне Фото: пресс-служба главы государства

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.