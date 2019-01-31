Счетная палата Таджикистана выявила финансовый ущерб в размере более 396 млн. сомони (порядка $42 млн.) во время проверок бюджетных учреждений.

Данный ущерб выявлен в 2018 году в ходе проведенных 338 аудиторских проверок министерств и ведомств, хозяйствующих субъектов, центров и групп по реализации инвестиционных проектов и других бюджетных учреждений, сообщал председатель Счетной палаты Карахон Чиллазода 31 января на пресс-конференции.

Размер выявленного финансового ущерба в прошлом году на 225 млн. сомони или в 2,3 раза превышает аналогичный показатель за 2017 год.

В частности, в минувшем году выявлены следующие денежно-материальные ущербы:

незаконный расход – 211,3 млн. сомони;

недостача и необоснованное списание – 81,8 млн. сомони;

занижение и сокрытие налогов – 56,8 млн. сомони;

растрата – 23,7 млн. сомони;

завышение объемов ремонта и строительства – 20,2 млн. сомони;

ущерб от продажи и аренды госимущества – 1,9 млн. сомони;

невыплата дивидендов по государственным акциям – 514 тысяч сомони.

«В результате принятых мер, финансовый ущерб в размере 289,5 млн. сомони был восстановлен в бюджет и учреждения», - сказал глава Счетной палаты.

Аудиторы Палаты в ходе своих проверок также выявили нерациональное и неэффективное использование госсредств в размере 336,6 млн. сомони, вследствие чего потеря бюджета составила 71,9 млн. сомони.

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