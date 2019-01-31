Дар рейтинги 128 кишварҳои амнтарини саросари дунё, ки аз ҷониби маҷаллаи Global Finance таҳия шудааст, соли 2019 се давлати минтақаи Осиёи Марказӣ шомил гардиданд.
Қазоқистон дар зинаи 44-уми рейтинг, Тоҷикистон – 68 ва Қирғизистон дар мақоми 89-ум қарор дошта, Ӯзбекистону Туркманистон дар рӯйхат зикр нашудаанд.
Дар ин феҳрист ИМА дар мақоми 65-ум, Чин – 81 ва Русия зинаи 108-ум ҷойгир шудаанд.
Нишондиҳандаи амнияти кишварҳо бо назардошти имкони пайдо шудани низоъи ҳарбӣ, сатҳи хавфу хатар ба таъмини амнияти шаҳрвандон, сатҳи рушди иқтисодӣ, ҳамчунин эҳтимоли рух додани фалокатҳои табиӣ муайян карда шудааст.
Пешсафи рейтинг Исландия буда, зинаҳои дуюму сеюмро Швейтсария ва Финландия ишғол мекунанд.
Покистон, Нигерия, Салвадор, Гватемала, Яман ва Филиппин кишварҳои хатарноктарин аз лиҳози таъмини амният арзёбӣ шудаанд.
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