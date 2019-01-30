Сенатора от Карачаево-Черкессии Российской Федерации Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК.
«После лишения Советом Федерации неприкосновенности сенатора Рауфа Арашукова он был задержан в рамках расследуемого уголовного дела», - отмечается в сообщение Следственного комитета РФ.
Как сообщает Meduza, парламентарии проголосовали за лишение Арашукова неприкосновенности и дали согласие на его арест, после чего «Единая Россия» приостановила членство Арашукова в партии до выяснения обстоятельств.
“Следственный комитет подозревает Арашукова в заказных убийствах активиста черкесского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника бывшего главы Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова. Убийства были совершены в 2010 году, когда Арашукову было 24 года. О том, что сенатор связан с ними, ранее на допросах говорили трое фигурантов уголовных дел”, - сообщает Meduza.
Издание Baza сообщает, что Арашукова также подозревают в убийстве еще двух человек, имена которых не разглашается. По данным издания, у сенатора нашли поддельный паспорт, по которому он собирался в ближайшее время вылететь в Объединенные Арабские Эмираты.
Агентство ТАСС со слов источника в следственном комитете сообщает, что кроме убийств, Арашукова подозревают еще в нескольких тяжких преступлениях, в том числе «организация преступного сообщества или участие в нем.
«Кроме того, его обвиняют в нанесении тяжкого вреда здоровью и в подделке документов, на основании которых он стал сенатором», - сообщает РИА Новости.
Рауфу Арашукову 32 года, он начал политическую карьеру в 18 лет. В 2004 году он стал депутатом городской думы Ставрополя. В 21 год занял пост министра труда и социального развития Карачаево-Черкессии. В разное время работал в правительстве и парламенте республики, а также в структурах «Газпрома». Стал членом Совета Федерации 18 сентября 2016 года.
Задержание в здании парламента было и в Таджикистане. В ноябре 1998 года на тот момент депутат Худжа Каримов был арестован прямо в здании парламента. Ему было предъявлено обвинение в организации убийства депутатов С. Шоева и Т. Шукурова, но вскоре он был освобожден.
Напомним, Худжа Каримов - полевой командир «Народного Фронта». В 1992-93 г.г. – первый заместитель командира спецбригады МО РТ, экс-президент Федерации футбола Таджикистана.
В 2008 году он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Его подозревали в совершении ряда преступлений на территории Таджикистана в годы гражданской войны. В частности, убийство, вымогательство, грабеж.
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