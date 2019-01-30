Начальник Душанбинского отдела Антимонопольной службы при правительстве Таджикистана Дилшод Курбонов объяснил причины повышения цен на услуги «Душанбеводоканала» в 2018 году.

Все износилось

«Это связано, прежде всего, с изнашиванием оборудования, которое было установлено в 1932 году, - заявил он сегодня, 30 января, на пресс-конференции. – 70% подземной водопроводной системы для питьевой воды и 50% канализационных труб отслужили свои сроки. Помощи бюджета, грантов и кредитов международных организаций хватило на восстановление лишь 9% всей системы».

В настоящее время жители, у которых установлен счётчик, за воду и канализацию (вместе) платят платить 2,34 сомони за кубометр, а те, у кого он не установлен, оплачивают за одного члена семьи 8,42 сомони в месяц.

С учетом коэффициента 3 коммерческие организации, в том числе посольства и диппредставительства платят за один кубометр воды и канализацию 6 сомони 73 дирама.

Для бюджетных организаций стоимость воды с января 2019 года за 1 кубометр воды составляет 2 сомони 66 дирамов. Бюджетные организации платят за воду и канализацию без учета коэффициента.

По словам Дилшода Курбонова, годовой расход «Душанбеводоканала» составляет 52 млн., а расходы 81 млн. сомони.

В итоге, по его словам, долги предприятия перед бюджетом города, налоговым комитетом и международными финансовыми институтами выросли до 205 млн сомони.

Примерно 40% территории Душанбе сегодня не имеет доступа к канализации, а 60% абонентов не имеют водосчетчиков.

Вместе с этим, Курбонов напомнил, что счетчики должны устанавливаться бесплатно за счет «Душанбеводоканала» согласно закону.

«Это незаконно. Если работники требуют деньги за установку счётчиков, можете обратиться в Антимонопольную службу города Душанбе с заявлением, будем принимать меры», - ответил Курбонов на замечание журналистов о том, что сотрудники этого предприятия берут деньги у населения за счётчики и их установку.

Ранее «Азии Плюс» замдиректора ГУП «Душанбеводоканал» по экономике Неъматулло Абдуллоев также заявил, что «счетчики устанавливаются бесплатно за счет «Душанбеводоканала».

«Чтобы вам поставили счетчик, нужно обратиться с соответствующей заявкой в ГУП», - сказал он.

Мэрия столицы поручила «Душанбеводоканалу» обеспечить установку счётчиков по расходу воды до конца 2018 года на 55%, до начала мая 2019 года - на 70% и до ноября 2019 года - на более чем 85%.

Депутаты предлагают не повышать больше цену на воду и свет

Между тем, сегодня на сессии нижней палаты парламента таджикские депутаты попросили власти впредь сначала задуматься, прежде чем повышать цену на питьевую воду и электроэнергию.

Депутат нижней палаты парламента республики, лидер Демпартии Таджикистана Саидджафар Усмонзода призвал мэрию Душанбе больше не повышать цену на питьевую воду.

Он заявил, что даже существующие на сегодня тарифы на питьевую воду в Душанбе не по карману многим жителям столицы.

Его поддержал спикер Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли страны Шукурджон Зухуров, который призвал власти впредь задуматься, прежде чем повышать цену и на электроэнергию.

Депутаты сегодня единогласно ратифицировали подписанный в ноябре прошлого года соглашение между правительством Таджикистана и Азиатским банком развития по проекту улучшения водоснабжения и санитарии в городе Душанбе.

По словам министра финансов Таджикистана Файзиддина Каххорзода, АБР для реализации проекта выделит Душанбе в качестве гранта $41,2 млн.

Министр сообщил депутатам, что в рамках реализации проекта будут обновлены свыше 74 км водопроводных сетей в столице, улучшится обеспечение питьевой водой свыше 350 тыс. душанбинцев.

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