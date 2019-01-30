Вопрос повышения цены на сим-карты изучается рабочей комиссией, и по всей вероятности, в ближайшее время их стоимость не изменится.

Об этом сегодня заявил глава Антимонопольной службы Таджикистана Саъди Кодирзода.

«Когда рабочая группа, которая всесторонне изучает этот вопрос, вынесет свое заключение, потом мы можем сообщить официально, будут ли повышены цены на сим-карты или нет», - сказал он.

Напомним, с 1 сентября 2018 года стоимость одной сим-карты должна были составить 250 сомони ($26).

Тогда после многочисленных жалоб и статей в СМИ, в вопрос вмешался сам президент и на заседании правительства дал поручение до 1 января 2019 года временно приостановить внедрение решения.

В настоящее время пока все остается без изменений: мобильные операторы ждут решения рабочей комиссии.

Кроме этого, Кодирзода ответил на вопросы по поводу взимания комиссионных процентов в терминалах для оплаты услуг.

Глава антимонопольной службы заявил, что это незаконно.

«Как я отмечал ранее, антимонопольная служба продолжает принимать меры против тех компаний, которые вопреки закону, продолжают взимать проценты от общей внесенной суммы за платежи», - сказал Кодирзода.

Антимонопольное ведомство разъясняло, что согласно пунктам «Порядка и требованиям соединения к сети электрической связи и услуг, связанных с ней», во время перевода средств на баланс пользователей (абонентов), с принятого платежа проценты взиматься не должны.

Однако со стороны большинства хозяйствующих субъектов, оказывающих на товарном рынке услуги терминалов, данный Порядок не соблюдается: в платёжных терминалах продолжают взымать проценты за оплату услуг.

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