Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал министров сделать выбор в пользу костюмов, которые сшиты в республике, а не зарубежными производителями, передает CA-NEWS.
"Одежда, самая простая одежда. Все у нас привозится из-за рубежа. Ладно модницы, есть модники, им подавай Шанель и так далее, но простой народ? Вчера на встрече молодежи на выставке мне показали отличные костюмы и отличную обувь. Просто не обращаем внимания. Почему их не развивать?" - сказал Назарбаев в ходе расширенного заседания правительства.
Он считает необходимым носить одежду, произведенную в Казахстане. "Вот здесь сидящие, все мы должны прийти в отечественных костюмах, ничего страшного нет", - сказал президент.
В расширенном заседании правительства Казахстана, которое проходит в Астане 30 января, принимают участие министры, а также главы регионов.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Кто играет джаз в Таджикистане и почему он далеко не для всех
Глава района в Казахстане решил преподавать жителям английский язык
Назарбаев потребовал, чтобы чиновники носили одежду казахстанского производства
В Узбекистане впервые организовали проповеди для глухих
В США пришли аномальные морозы. Ожидается до минус 53 градусов
Сенатору Арашукову предъявили обвинения. Его отца тоже задержали
Антимонопольная служба объяснила, почему вода в Душанбе подорожала на 300%
В Хатлоне презентовали проект по улучшению водоснабжения в 7 районах региона
Таджикистан и Украина рассматривают возможность восстановления прямого авиасообщения
В России сенатора задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
Гарми58 минут назад
А в чем сам Елбасы ходит?
aliakbar4 часа назад
Так, Господин Назарбаев нужно начинать с себя потом приказать другим!!