Галим Фасхутдинов, которого не стало ровно год назад, 30 января 2018 года, любил Таджикистан. Галим делал репортажи не только об актуальных событиях, но и местных традициях: он любил снимать людей за работой, за увлечением, его также сильно волновали судьбы мигрантов.

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Автору этих и многих других фотографий и репортажей было 44 года. Галим Фасхутдинов погиб в результате ДТП вечером во вторник, 30 января 2018 года. На пешеходном переходе, который журналист переходил на зеленый свет, его сбила машина. Журналиста доставили в больницу, где он умер, не приходя в сознание.

3 апреля 2018 года суд столичного района Фирдавси осудил 31-летнего Бахтиёра Халифаева на три года за наезд на Галима Фасхутдинова.

Халифаев частично признал свою вину: он сообщил суду, что ехал на большой скорости, и сказал, что в момент наезда проехал на красный свет светофора. В свое оправдание он отметил, что в тот день был дождь, и он не смог справиться с управлением автомобиля.

Галим Фасхутдинов родился 14 ноября 1973 года. В середине 1990-х годов окончил исторический факультет Национального университета в Душанбе. В разные годы Галим Фасхутдинов работал в телерадиокомпании «МИР», «Голос России», последние годы в Deutsche Welle.

У Галима остались двое сыновей.

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