Министерство внутренних дел Таджикистана сообщило подробности дорожно-транспортного происшествия в Дарвазском районе, в результате которого погибли 9 человек, в том числе пятеро детей.

Трагедия произошла вечером 29 января на автодороге Душанбе-Калаихумб-Хорог на территории сельского джамоата Вишхарв Дарвазского района.

Водитель автомашины мари «Опель-Астра» 50-летний житель кишлака Курговад Арабшо Куканиев не справился с управлением, в результате автомашина опрокинулась в реку Пяндж, сообщает МВД.

Водитель получил ранения и был госпитализирован в центральную больницу Дарвазского района.

Однако все его пассажиры погибли. Среди них – Худододов Сухроб Махмаднабиевич, 1978 г.р., Маъзамова Бунафша Бороновна, 1975 г.р., Маъзамова Махина Бороновна, 1990 г.р., Абдуллозода Алиджони Орзу, 2013 г.р., Джалолова Гуландом Саидрахмоновна, 1982 г.р., Давлатзода Абубакри Отамбег, 2013 г.р., Давлатзода Нигинаи Отамбег, 2013 г.р., Давлатзода Усмони Отамбег, 2016 г.р., Давлатзода Умари Отамбег, 2015 г.р.

Все погибшие – жители кишлака Курговад.

с сайта Радио Озоди

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, отмечается в сообщении.

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