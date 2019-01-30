АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 30 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
- В Таджикистане продолжаются итоговые пресс-конференции: с журналистами сегодня встретятся руководители Антимонопольной службы, Таджикглавгеологии, Минтранса.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ –30 ЯНВАРЯ
1961 – Вошел в строй Курган-Тюбинский маслозавод.
2018 - В ДТП в Душанбе погиб известный журналист Галим Фасхутдинов.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 30 ЯНВАРЯ
1902 - Родился старейший геолог Таджикистана академик АН Таджикской ССР Антон Петрович Недавецкий.
1913 – Родилась актриса театра и кино Народная артистка Таджикистана Софья Туйбоева.
1924 – Родилась оперная певица, Народная артистка СССР Ханифа Мавлонова.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, в долинах дождь, в горных и предгорных районах осадки (дождь, снег), в отдельных горных районах сильный. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 4-9 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем -2+3.
По Хатлонской области – Облачно, долинах дождь, в предгорных районах осадки (дождь, снег), местами сильный, в отдельных предгорных районах очень сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 6-11 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 2-7 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, снег, в отдельных районах сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 мороза, местами до 14-16 мороза, днем 3-8 мороза, по ВГБАО ночью 20-25 мороза местами до 30-32 мороза, днем 12-17 мороза.
По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах дождь, в горных районах снег, местами сильный, в отдельных горных районах очень сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 4-9 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, местами до 9-11 мороза, днем -4+1.
По городу Душанбе – Облачно, дождь, временами сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 6-8 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, дождь. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 6-8 тепла.
По городу Бохтар – Облачно, дождь, временами сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 8-10 тепла.
По городу Хорог – Облачно, снег, временами сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 мороза, днем 3-5 мороза.
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