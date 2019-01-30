28 января в спорт-баре «Истиклол» прошла очередная ежегодная церемония награждения «Лучший спортсмен 2018 года» по версии компании «Формула 55».
На церемонии награждения присутствовали известные всему Таджикистану и за его пределами, такие спортсмены как: Дилшод Назаров, Хушкадам Хусравов, Зухро Холова, Саиджалол Саидов, Шахриёр Даминов.
С вступительной речью руководство компании «Формула 55» поздравило всех спортсменов и пожелало дальнейших успехов и побед.
По итогам народного голосования, которое проходило на сайте «Формула 55», 3 место заняла Зухро Холова, 2 место получил Саиджалол Саидов. Лидером голосования стал Хушкадам Хусравов.
Победителям были вручены стелы, денежные призы, подарочные купоны и грамоты. Другим номинантам церемонии были вручены памятные призы.
В конце мероприятия спортсменам задавали вопросы, где они поделились с гостями своими будущими планами.
Отметим, что компания "Формула 55" проводит различные спортивные мероприятия, соревнования и на постоянной основе поддерживает спортсменов нашей Республики.
«Формула 55» - Мы делаем спорт интереснее!
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Зачем жительница Канибадама связала платье длиной 5 метров?
Капуста, техника, билеты: что больше всего в Таджикистане дорожало в прошлом году
Петр Порошенко объявил об участии в выборах президента Украины
В Исфаре закрыли 56 мечетей. Их превратили в детсады и чайхоны
"ИГ на границе нет": Таджикистан призывает не беспокоиться о ситуации на границе
Милиционер из Вахша, застреливший жену при сыне, осужден на 19 лет
Плохой интернет? Пожалуйся в Службу связи
Каждое четвёртое дерево, посаженное в Таджикистане, высыхает
Поиск нефти и газа в Таджикистане набирает новый оборот
Комитет по архитектуре и строительству выявил недостатки на Рогунской ГЭС
Все новости