Теперь абоненты могут обратиться в Службу связи, чтобы пожаловаться на качество интернета: здесь открыт Центр по рассмотрению жалоб.
Столкнувшиеся с проблемами пользователи могут обратиться в этот центр по номеру 60-60 и оставить свою заявку, сообщили "АП" в самом ведомстве.
Служба связи обещает решить проблему абонента за короткое время.
Вчера, 28 января, в ходе пресс-конференции заместитель председателя Службы связи Таджикистана Илхомджон Атоев сообщил о том, что в ближайшее время скорость интернета в стране увеличится, а качество связи улучшится. А еще - интернет станет дешевле.
По его словам, в минувшем году пропускной канал интернета был увеличен с 10 до 20 Гигабит, а с марта достигнет 50 Гигабит.
Напомним, Служба связи взяла под свое крыло деятельность таджикского интернета.
Правительство Таджикистана 30 декабря 2015 года подписало постановление №765 «О едином коммутационном центре электрической связи», предписывающее прохождение всех входящих и исходящих трафиков международных услуг электрической связи и интернета через единый центр государственного оператора «Точиктелеком».
Единый коммутационный центр заработал в тестовом режиме в середине ноября 2017 года. Через ЕКЦ сейчас идет весь интернет-трафик для всех таджикских провайдеров и мобильных компаний, им запрещено самостоятельно покупать интернет в соседних странах.
Таджикские пользователи в последнее время стали все чаще жаловаться на качество предоставляемых услуг. Эксперты связывают ухудшение скорости интернета в стране с ЕКЦ.
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Patriot5 часов назад
что будет если пожаловаться? будут ругать своих же субагентов. Все операторы, интернет провайдеры покупают у Таджиктелеком. Типа будут наказывать за плохой интернет? Кого? Тех же кому продают свой дорогой интернет. Цены растут, потому что таджкителеком продает интернет в три дорого чем покупает. Качество падает, потому что все оборудование ЕКЦ устаревшее.
aliakbar7 часов назад
Да ладно, а как будет решать если они сами душат интернета и снижают скорость интернета.
said aliakbar7 часов назад
Будут штрафовать провайдеров и еще больше задирать цены. Это и есть суть данной задумки.