Нефтегазовые компании активизируют работу по поиску углеводородов в Таджикистане в условиях роста стоимости нефти на мировом рынке.
«К сожалению, за последние годы на фоне падения стоимости нефти на мировых рынках возникали проблемы с финансированием, и интерес этих компаний несколько снизился», - сказал первый заместитель министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Султон Рахимзода 28 января на пресс-конференции в Душанбе.
Однако, отметил он, цены на нефть с прошлого года стали расти, и, следовательно, повышается интерес нефтегазовых компаний к поиску углеводородов, в том числе в Таджикистане.
Рахимзода считает существующие показатели нефтегазовой отрасли Таджикистана не удовлетворительными, так как, по его словам, добываемые в стране углеводороды покрывают всего около 5% потребностей страны в нефтепродуктах.
Он подчеркнул, что поиском углеводородов в Таджикистане сегодня занимаются несколько как совместных, так и иностранных компаний, в частности Газпром, CNPC и Total в Бохтарском проекте и другие.
По словам замминистра, одной из основных трудностей, которые усложняют нахождение нефтегазовых запасов в Таджикистане, является то, что эти залежи обычно расположены на больших глубинах.
«Газпрому, к примеру, пришлось пробурить скважину глубиной более 6 тысяч метров. Несмотря на то, что были потрачены большие средства, промышленные запасы не были обнаружены», - сказал он.
Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода отметил, что дальнейшее сотрудничество с Газпромом продолжается.
«Есть предложения относительно продолжения работы, как на севере, так и на юге республики. Естественно, российская сторона детально рассматривает экономическую составляющую вопроса, то есть, насколько это может быть целесообразным», - сказал он.
Кроме того, подчеркнул министр, продолжается совместная работа китайской компании CNPC и французской компании Total в Бохтарском проекте на юге страны. «Они полностью завершили исследование участков, и на данный момент завершается этап по выбору точки для начала бурения. Как выберут точку, начнутся уже непосредственные работы по бурению скважины», - сказал он.
Усмонзода отметил, что на севере Таджикистана в этом году планируется открыть первое нефтегазоносное месторождение - «Махрам 17».
Он подчеркнул, что этими работами занимается отечественная компания «Сугд нефтегаз», которая намеревается до августа нынешнего года пробурить скважину глубиной до отметки 4,5 тысяч метров.
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Бури6 часов назад
Нефь в Таджикистане пока не обнаружена. Но вот в Техническом университете на автодорожном факультете (!.. где готовят специалистов по строительству автомобильных дорог) начали готовить специалистов по переработки нефти (!). Правильно говорят у таджиков: бача дар сафар номаш Музаффар. Это можно только у нас!!! Потому что нет уважения к государственным деньгам. Зачем тратить столько денег когда пока нет еще ничего. Армия безработных пополняется из-за таких не правильных горе-руководителей образования!