Шухрату Улфатову, пострадавшего при взрыве дома в Магнитогорске, рассказали о смерти его семьи в результате обрушения подъезда, сообщили «АП» его родственники.

Как сообщили его родственники, он не выдержал и потерял сознание.

«Когда сказали о том, что его жены и детей больше нет, и они погибли под завалами, он потерял сознание. Вызвали скорую помощь, врачи сейчас оказывают ему медицинскую помощь», - сообщили родственники.

Именно из-за ухудшения состояния здоровья Шухрата его семья боялась сказать ему правду о судьбе его семьи все это время.

Напомним, Шухрата Улфатова пострадавшего при взрыве дома в Магнитогорске, вечером 28 января выписали из больницы, сейчас он находится в Челябинске с родителями и родственниками.

В результате взрыва бытового газа в подъезде дома в Магнитогорске Шухрат Улфатов получил травмы и был госпитализирован, а его семья - жена Раджабмо и трое детей погибли.

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