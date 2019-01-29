В ближайшее время в столице Таджикистана будет построен новый Международный выставочный комплекс. Об этом сегодня, 29 января, на пресс-конференции сообщил председатель Комитета по архитектуре и строительству при правительстве РТ Джамшед Ахмадзода.

Новый комплекс будет расположен недалеко от столичного автовокзала, и по проекту объект будет состоять из 22 этажей.

«В новом комплексе будут размещены два больших выставочных зала. На верхних этажах будут расположены офисы, а также гостиница», - рассказал Ахмадзода.

По его словам, под строительство выставочного комплекса выделено 5 гектаров земли, и по предварительным подсчетам, для его возведения необходимо 200 миллионов сомони.

«К нам уже поступили предложения о строительстве комплекса от китайских и индийских компаний. Мы изучаем их предложения, и, определив лучший вариант, приступим к строительству. Думаю, новый Международный выставочный комплекс не только поможет развитию наших торговых отношений с другими странами, но и украсит наш город своей необычной архитектурой», - сказал глава Комитета.

Выставочный комплекс достижений народного хозяйства Таджикистана, построенный в 1974 году. Архивное фото

Напомним, в 1974 году к 50-летию образования Таджикской ССР, в Душанбе был построен комплекс «Выставка достижений народного хозяйства ТССР (ВДНХ). Его архитектором был Эркин Салихов, а инженером В.Ржевкин. Данный комплекс был снят с эксплуатации в 90-х годах прошлого века.

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