В рамках индивидуального плана реструктуризации продолжается разделение «Барки точик» на три самостоятельные компании – генерирующая, передающая и распределяющая, – сообщил министр энергетики и водных ресурсов Усмонали Усмонзода 28 января на пресс-конференции в Душанбе.
«В настоящее время проект постановления находится на рассмотрении соответствующих министерств и ведомств, после чего он будет направлен правительству на подписание», - сказал он.
Он подчеркнул, что процесс реструктуризации энергохолдинга находится на заключительной стадии, и завершится уже в этом году.
Отметим, что процесс реструктуризации в рамках реформирования энергетической отрасли «Барки точик» начался еще в 2012 году.
В мае прошлого года правительство поручило реорганизовать «Барки точик» и на ее базе создать два новых акционерных общества - «Передающие электрические сети» и «Распределительные электрические сети».
Долги приближаются к $2,5 млрд.
Между тем, совокупная задолженность «Барки точик» по состоянию на начало этого года достигла 22,9 миллиардов сомони (более $2,4 млрд.).
По словам главы заместителя главы «Барки точик» Мадумара Асозода, задолженность энергохолдинга без учета кредитных инвестиционных соглашений составляют 4,4 млрд. сомони. (на начало прошлого года эта задолженность составляла 3,7 млрд. сомони).
В частности энергохолдинг должен Сангтудинским гидроэлектростанциям (более 1 млрд. сомони), имеет налоговые задолженности (66 млн. сомони). Также «Барки точик» задолжал крупные суммы ОАО «Ориёнбанк» и имеет долги, образовавшие за счет закупки угля и другого топлива (мазут и прочее).
Задолженности же перед Минфином по кредитным инвестиционным проектам, по словам Асозода, на начало этого года составили 18,5 млрд. сомони.
Эти средства в разные годы были привлечены для реализации электроэнергетических инвестиционных проектов.
Министр энергетики связывает рост объема этих задолженностей за последние годы, в первую очередь, за счет курсового изменения. Дело в том, что кредиты на реализацию инвестпроектов были привлечены в американской валюте, который за последние годы заметно укрепился по отношению к таджикской валюте.
Рекорд и Рогунская электроэнергия
Усмонзода считает, что финансовое положение «Барки точик» улучшается за счет наращивания производства электроэнергии.
Он отметил, что в прошлом году было произведено рекордный за всю историю Таджикистана объем электроэнергии – 19,8 млрд. киловатт-часов.
По его словам, наиболее большой объем электроэнергии был в 1988 году – 18,6 млрд. кВт/ч.
В частности, первый агрегат Рогунской ГЭС за последние 45 дней прошлого года произвел более 90 млн. кВт/ч.
Министр подчеркнул, что свыше 2,4 млрд. кВт/ч. электроэнергии в прошлом году было экспортировано в соседние страны. Это почти в два раза больше по сравнению с показателем 2017 года.
Он отметил, что «Барки точик» в 2018 году за счет увеличения производства и реализации электроэнергии удалось собрать средства на 500 млн. сомони больше по сравнению с 2017 годом.
Мадумар Асозода уточнил, что доход «Барки чтоик» от продажи электроэнергии в прошлом году составил свыше 2,1 млрд. сомони.
Он добавил, что собранные средства были направлены на покрытие расходов энергохолдинга, а также на погашение обязательных платежей, в частности задолженностей.
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