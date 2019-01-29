По сравнению с 2017 годом на территории административного центра ГБАО - города Хорог - в прошлом году на 30% уменьшилась преступность, сказал на пресс-конференции 29 января Генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон.

По его словам, с конца сентября прошлого года по середине января текущего года в Хороге изъято свыше 400 единиц огнестрельного оружия, хранившееся у населения незаконно.

Генпрокурор заявил, что в ГБАО продолжает работать созданный осенью прошлого года межведомственный штаб правоохранительных органов по обеспечению верховенства закона на территории области.

«В ГБАО и в частности в Хороге все спокойно, ситуация находится под контролем властей», отметил Рахмон.

Отвечая на вопрос «АП» он заявил, что на сегодняшний день в ГБАО со стороны юридических и физических лиц возвращены просроченные кредиты на сумму свыше 10 миллионов сомони.

«Еще по всей области предстоит возвратить просроченные кредиты на сумму 70 миллионов сомони», - отметил Генпрокурор.

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