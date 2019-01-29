Кевин Коверт и Саймумин Ятимов на церемонии подписания документов о передаче военной помощи

Поверенный в делах посольства США в Таджикистане Кевин Коверт и председатель Госкомитета нацбезопасности, генерал-полковник Саймумин Ятимов приняли участие в церемонии передачи пограничным войскам страны военной помощи на сумму $3,8 млн.

Наземная радарная система обеспечит пограничные войска возможностью постоянного контроля участков границы, которые недоступны для патрулирования обычным способом. Этот метод контроля границы наиболее важен для непрерывного покрытия труднодоступной для патрулирования территории между заставами со специфичным рельефом.

Фото посольства США в РТ

Соединенные Штаты привержены партнерству с Таджикистаном в деле поддержки его суверенитета, безопасности и стабильности в регионе, говориттся в публикации на сайте посольства.

Эти усилия вносят непосредственный вклад в Стратегию национальной безопасности США, в которой подчеркивается важная роль государств Центральной Азии в обеспечении долгосрочного мира и процветания в Афганистане посредством политической поддержки, экономической связи и борьбы с терроризмом.

Соединенные Штаты сотрудничают с Таджикистаном на протяжении 27 лет и предоставили более $1,8 млрд. на помощь в целях развития через программы, которые поддерживают частный сектор Таджикистана, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, демократические институты и безопасность.

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