Совместная таджикско-узбекская рабочая группа занимается определением места возведения двух ГЭС на реке Зарафшан, о совместном строительстве которых президенты Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев договорились в прошлом году.

«После принятия решения главами двух государств была создана совместная рабочая группа, которая работает над этим вопросом», - сообщил заместитель министра энергетики и водных ресурсов РТ Джамшед Шоимзода на пресс-конференции 28 января.

По его словам, на данный момент рассматриваются технические вопросы, в частности определяется место строительства станций и метод, которым они будут построены.

После решения технических вопросов, подчеркнул замминистра, будут рассматриваться финансово-экономические вопросы, а далее начнутся работы по проектированию.

«В первой половине этого года намечается заседание совместной рабочей группы.

Согласно поручению глав двух государств, должны быть построены две ГЭС, совокупной мощностью 320 МВт», - сказал он.

Шоимзода отметил, что существует схема комплексного строительства ГЭС на реке Зарафшан, которая разработана в далекие 70-ие годы.

«По старой схеме там планировалось строить одиннадцать гидроэлектростанций. Сейчас она, естественно, пересматривается», - добавил он.

Напомним, решение о совместном строительстве на реке Зарафшан ГЭС было принято президентами двух стран в августе прошлого года во время госвизита Эмомали Рахмона в Ташкент.

Шавкат Мирзиёев тогда на итоговой пресс-конференции отметил, что у таджикской стороны «есть готовые проекты, которые прошли ТЭО международных стандартов крупных банков».

«Я думаю, в нашем региональном сотрудничестве это будет очень серьезный вопрос — проект гидротехнического строительства. Пройдет немного времени, и мы будем совместно строить, будем совместно проблемы снимать. Есть вопросы — они решаются», — заверил узбекский президент.

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