В ходе проведенного специального рейда сотрудников ОГАИ УМВД Таджикистана по городу Душанбе задержаны 13 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Среди задержанных числятся два таксиста – Ахмадджон Алиев, водитель автомашины марки «КИА-Оптима» (госномер 0078 ТТ 05) и Дилшод Рашидов, водитель автомашины марки «ДЭУ-Ласети» (госномер 5487 ТТ 05), сообщает пресс-центр столичной милиции.

Ахмадджон Алиев 1 /2

Согласно нормам законодательства Таджикистана, за управление автотранспортом в нетрезвом виде нарушителям назначают штраф в размере трехсот показателей для расчётов, то есть, 16,5 тыс. сомони или административный арест на 15 суток с лишением права управления автотранспортом сроком на пять лет.

В ходе рейда, который продлился 14 дней, на дорогах столицы было выявлено около 8,2 тыс. нарушений правил дорожного движения.

Самым массовым нарушением ПДД является перегрузка салонов городских маршруток.

По этой причине были оштрафованы 432 водителя, посадившие в свои автомашины пассажиров сверх нормы.

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