По итогам 2018 года в Таджикистане произведено чуть более 2 тыс. тонн рыбы, что на 133 тонны превышает показатели предыдущего года.

«Это очень и очень мало, - сожалел министр сельхоза Изатулло Саттори на пресс-конференции ведомства сегодня, 28 января, - хотя в результате принятых мер, мы немного улучшили показатель, но этого явно недостаточно».

В республике, в основном, выращиваются такие виды рыбы, как сазан, карп, толстолобик, белый амур и форель.

В озерах и прудах районов Хамадони и Абдурахмона Джами, которые ранее давали 80% всей рыбы Хатлонской области, сегодня показатель упал до 20%.

Как сообщил министр, сегодня руководство управления, которое отвечало за развитие рыбоводства, коренным образом поменяло свое отношение к работе, развернув работу по очищению озер и прудов.

Следует отметить, что в Таджикистане по инициативе президента была принята и реализуется «Государственная программа развития сферы рыбоводства».

После ее принятия в республике увеличилось число рыбоводческих хозяйств.

Развитие отрасли наблюдается и в других регионах страны - в Хатлонской области для успешной деятельности более 200 рыбоводческих хозяйств выделено более 2000 гектаров земли.

В соответствии с рекомендуемыми нормами питания правительства Таджикистана, один человек в сутки должен потреблять 25 граммов рыбы и рыбопродуктов, а в год – 9 кг.

Чтобы обеспечить девятимиллионное население Таджикистана, потребуется примерно 80 тыс. тонн рыбы в год.

По сводке таможенной службы страны, в 2018 году Таджикистан импортировал около 3 тыс. тонн этого продукта.

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