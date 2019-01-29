ВС страны отказал в жалобе убившего свою жену с особой жестокостью 33-летнему Бободжону Ширинову, экс-секретарю Высшего экономического суда Таджикистана. ВС оставил без изменения приговор суда Душанбе убившему жену сыну генерала, об этом «АП» сообщили родственники убитой Ятимовой.

Суд города Душанбе 1 ноября 2018 года приговорил Бободжона Ширинова, который прошлым летом зверски убил свою бывшую супругу - Мохиру Ятимову, к 18 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии строгого режима. Гособвинитель просил приговорить его к 20 годам лишения свободы.

Ширинов и его адвокат в своем обжаловании, которое было направлено в коллегию по уголовным делам Верховного суда Таджикистана в декабре прошлого года, считают приговор суда города Душанбе суровым и несправедливым, сообщил "АП" источник в судебных органах Таджикистана.

В своем последнем слове на суде Ширинов заявил, что "сделал это непреднамеренно", и попросил суд учесть, что он совершил убийство в состоянии аффекта. В ходе следствия Ширинов полностью признал свою вину, но на суде он, ссылаясь на провалы в памяти, признал себя частично виновным, хотя досудебная экспертиза признала его полностью вменяемым.

Бободжон Ширинов - сын генерала Раджабали Ширинова, бывшего замдиректора Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана, был задержан в июне.

Вечером 6 июня в ходе возникшей ссоры он нанес ножевые удары своей бывшей супруге Мохире Ятимовой. Она была доставлена с колото-резанными ранами в городскую больницу, где от полученных ран скончалась.

Причиной конфликта между разведенными в 2016 году Мохирой и Бободжоном были дети и имущество.

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