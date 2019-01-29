Комплекс зданий, где находятся колония строгого режима, СИЗО Минюста и СИЗО ГКНБ РТ, расположенный по столичной улице Турсунзаде (бывшая Красных партизан), в скором времени будет снесен. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам министр юстиции Таджикистана Рустам Шохмурод.

"Осужденные, отбывающие наказание в данной тюрьме, которая находится в центре Душанбе, будут переведены в новую колонию, которую скоро сдадут в эксплуатацию по дороге в Вахдат", - сообщил министр.

По его словам, для строительства первой очереди новой колонии в Вахдате затрачено порядка 50 миллионов сомони.

Кроме того, отметил он, правительством запланировано строительство новой колонии на территории района Рудаки, где именно - неизвестно.

Рустам Шохмурод заявил, что на сегодняшний день в исправительных учреждениях Таджикистана отбывают наказание порядка 12 тыс. осужденных.

Напомним, вышеназванная тюрьма известна тем, что 23 августа 2010 года из нее совершили дерзкий побег 25 заключенных (пятеро россиян, два гражданина Узбекистана, четверо афганцев и 14 граждан Таджикистана).

Руководства ГКНБ тогда заявило, что побег был организован тремя заключенными, находившимися в СИЗО – 36-летним Иброхимом Насреддиновым, 37-летним Хикматом Азизовым и 37-летним уроженцем Дагестана России Магометом Ахмедовым.

Сразу же после побега в Таджикистане был объявлен план «Перехват». По поручению президента был создан оперативный штаб под руководством министра внутренних дел Абдурахима Каххарова. Операция правоохранительных и силовых структур страны по поимке беглецов, продолжавшаяся более года, завершилась после задержания Аъзамшо Зиёева на Пянджском направлении 13 ноября 2011 года.

Экс-заместитель начальника следственного изолятора Сайдулло Бердыев и охранник этого же учреждения Сухроб Акбаров, по халатности которых заключенным удалось совершить побег, получили по 8,5 лет лишения свободы. Ещё один охранник СИЗО ГКНБ - Саидали Саидов был приговорен тогда к двум годам тюремного заключения. За пренебрежение своими должностными обязанностями 5-летний срок получил также дежурный СИЗО Минюста Кобилджон Касиров.

Беглецы Ибрагим Насреддинов, Зайдулло Азизов, Толибшо Наимов и Сайисмон Худжаев были приговорены за совершение убийств, бандитизм, побег из СИЗО, хранение и передачу оружия и взрывчатых веществ, угон автомобиля и оказание сопротивления при задержании к пожизненному заключению с конфискацией имущества и содержанием в колонии строгого режима. Абдурасул Мирзоев, Магомед Ахмедов и Али Алиев были приговорены к 30 годам лишения свободы также с конфискацией имущества.

Кроме того, судебные приговоры были вынесены и в отношении нескольких граждан, которые обвинялись в укрывательстве беглецов или недонесении об их местонахождении.

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