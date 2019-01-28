Азиатский банк развития обещает способствовать в реализации реформы энергетической отрасли Таджикистана. Об этом заявил руководитель миссии АБР Юки Иной в минувшую субботу на встрече с председателем Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Фаррухом Хамрализода и министром энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода.

«В ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно реструктуризации ОАХК «Барки точик», - сообщает пресс-служба Госкоминвеста.

Хамрализода отметил, что энергетическая отрасль считается одной из наиболее важных сфер экономики Таджикистана, и вопрос реструктуризации «Барки точик» является важной частью этой реформы.

Глава миссии АБР сказал, что данный финансовый институт совместно с партнерами по развитию будет способствовать осуществлению реформы в сфере энергетики.

Напомним, правительство в рамках индивидуального плана реструктуризации «Барки точик» планировало до конца прошлого года создать на базе энергохолдинга две новые компании, которые будут работать самостоятельно.

Процесс реструктуризации в рамках реформирования энергетической отрасли «Барки точик» начался еще в 2012 году.

В мае прошлого года правительство своим постановлением поручило реорганизовать «Барки точик» и на ее базе создать два новых акционерных общества - «Передающие электрические сети» и «Распределительные электрические сети».

Энергохолдинг передал Госкомитету по инвестициям и управлению госимуществом список основных средств, которые в свою очередь должны быть переданы создаваемым акционерным обществам.

После рассмотрения и одобрения списка Госкомимуществом планировалось принять постановление правительства, на основании которого завершится процесс разделения энергохолдинга на три компании.

Однако соответствующее постановление правительства пока еще не принято или же принято, но еще не опубликовано.

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