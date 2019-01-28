Из инженерного корпуса Третьяковской галереи в Москве в воскресенье, 27 января на глазах у многочисленных посетителей была украдена картина Архипа Куинджи, сообщает Би-би-си.



"Мы экстренно вносим эту работу в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда. Делается это для того, чтобы исключить возможный вывоз этой работы за границу", - заявил Владислав Кононов в эфире телеканала "Россия 24".



По его словам, Третьяковская галерея в настоящее время готовит официальное заявление "уже не о факте пропажи, а о факте кражи картины Куинджи под названием "Ай-Петри", которое случилось 27 января в ходе работы выставки".

О пропаже картины первым сообщил телеграм-канал «Музейный сноб». По словам автора канала, к картине подошел мужчина, одетый, как «работник музея», зашел за колонну и вытащил произведение из рамы.



По их словам, на стене, где висела картина Куинджи, - пустое место, там остались только крючки и подпись.



По показаниям очевидцев удалось составить фоторобот похитителя, который разослан во все подразделения московской полиции. Подозреваемый - худощавый мужчина в возрасте до 35 лет, ростом около 172 см, волосы русые, коротко стриженные.

"Видеозаписи с камер уличного наблюдения позволили установить, что предполагаемый похититель картины скрылся на белом Mersedes M-класса. Номер автомобиля идентифицировать пока не удалось", - приводит Интерфакс слова неназванного источника в правоохранительных органах.

Пресс-служба Третьяковской галереи проинформировала, что после поступления информации о краже были усилены меры безопасности не только в Инженерном корпусе, где проходит выставка работ Архипа Куинджи, но и на других ее площадках. "В момент кражи охрана музея, осуществляемая силами Росгвардии и службой безопасности Третьяковской галереи, работала в штатном режиме", - заявили в пресс-службе.

В свою очередь официальный представитель Росгвардии заявил, что ведомство обеспечивает безопасность только на входе в Третьяковскую галерею, но не занимается охраной внутренних помещений или выхода.



Картина "Ай-Петри. Крым" создавалась в период 1898-1908 годы. Полотно привезено в Москву из Русского музея в Санкт-Петербурге. Страховая стоимость картины, по данным минкультуры, составляет 12 миллионов рублей.

Стоимость картины «Ай-Петри. Крым» составляет около 1 млн долларов, сообщил ТАСС источнику в правоохранительных органах. По его словам, такая же примерно и предполагаемая сумма от кражи полотна.

Выставка "Архип Куинджи" проходит в Третьяковской галерее с 6 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года.



На ней представлено более 180 произведений художника из коллекции Третьяковки и Русского музея, произведения из 19 крупнейших региональных собраний, зарубежных музеев и одной частной коллекции.



Работы Куинджи регулярно привлекают к себе интерес похитителей. В 2001 году из Челябинской галереи поли украдены картины Куинджи "Развалины в степи" и "На закате".

Два года назад одной из похищенных работ художника была объявлена в международный розыск. Во время ревизии в Вологодской картинной галерее не удалось найти этюд Куинджи "Днепр" и некоторые другие экспонаты.

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