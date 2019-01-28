Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение, согласно которому все сотрудники работающие на рынках, в торговых центрах, центрах бытового обслуживания, торговых точках, магазинах и пунктах общественного питания Душанбе, независимо от формы собственности, должны быть одеты в единую рабочую форму, сообщает пресс-служба мэрии Душанбе.

Мэр поручил проконтролировать исполнение решения городским управлением развития экономики и торговли, службы санитарно-эпидемиологического контроля, антимонопольной службы города и столичного управления Комитета по продовольственной безопасности Таджикистана.

Вышеназванные службы также обязуются каждые три месяца отчитываться о ходе выполнения решения.

Это не первая попытка столичных властей переодеть столичных торговцев в единую форму.

Еще в октябре 2016 года тогдашний мэр Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев подписал решение об обеспечении единой формой всех торговцев городских рынков и торговых центров. Тогда было принято решение, что эскизы униформы для торговцев подготовят столичные художники и дизайнеры, которые представят свои модели специальной комиссии, которая выберет лучшую униформу.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.