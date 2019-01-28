Юношеская сборная Таджикистана (U-17) футболу в серии пенальти победила команду Болгарии на международном турнире «Кубок развития-2019» в Минске.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Все решилось в серии пенальти, где таджикские футболисты взяли верх – 4:3. Героем матча стал голкипер юношеской сборной Таджикистана Мухриддин Хасанов, который отразил два пенальти от болгар, сообщает официальный сайт ФФТ.

Теперь в матче за пятое место «Кубка развития-2019» таджикские юноши сыграют со сверстниками из Исландии. Эта встреча состоится сегодня, 28 января, и начнётся в 12:00 часов по душанбинскому времени.

В финальной встрече турнира сойдутся сборные Беларуси и Израиля. Бронзовые медали разыграют футболисты Грузии и Словакии.

Для юношеской сборной Таджикистана (U-17) участие в «Кубке развития-2019» в Минске является одним из этапов подготовки к чемпионату мира-2019, который пройдет с 5 по 27 октября в Перу.

Ранее на групповом этапе турнира юноши Таджикистана уступили Беларуси (0:5), сыграли вничью с Бельгией (1:1) и одержали победу над сверстниками из Финляндии со счетом 2:0.

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