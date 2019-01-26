Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал несколько законов, в том числе "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о порядке пребывания граждан Республики Казахстан на территории Республики Таджикистан и граждан Республики Таджикистан на территории Республики Казахстан", передаёт пресс-служба Акорды.
Данное соглашение предусматривает который предусматривает увеличение сроков пребывания граждан без регистрации до 30 дней и с регистрацией до 90 дней. В июне 2018 года Соглашение было ратифицировано парламентом Таджикистана и позднее подписано Эмомаи Рахмоном. Теперь оно, ратифицированное казахским параментом 17 января, подписано и Назарбаевым.
В пятницу состоялся телефонный разговор президентов Таджикистана Эмомали Рахмона и Казахстана Нурсултана Назарбаева, в ходе которого, по сообщению пресс-службы таджикского лидера, стоороны обсудили состояние и перспективы таджикско-казахстанских отношений стратегического партнерства в двустороннем и многостороннем форматах.
Напомним, в конце прошлой недели с поста Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Таджикистане был снят Нурлан Сейтимов. Должность посла Казахстана в Таджикистане он занимал с марта 2016 года. Нурсултан Назарбаев назначил его ответственным секретарем МИД Казахстана. Новый посол Казахстана пока не назначен.
Также были прекращены полномочия посла Таджикистана в Астане Назирмада Ализода.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон своим Указом от 14 января назначил Ибодзода Хайрулло новым Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Таджикистан в Республике Казахстан. До этого назначения Х. Ибодзода был главой Комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана.
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