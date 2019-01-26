Девятисотсуточная оборона Ленинграда – это единственный пример всей мировой военной практики. Город, оторванный от страны окружением, жил почти три года, питаясь, будто единственным кровеносным сосудом, через лед Ладожского озера. За время блокады от голода и обстрелов погибли сотни тысяч ленинградцев.
Страдания города его жителей известны ныне во всех деталях, но человеческое воображение не в состоянии понять, прочувствовать и оценить то, что пережили ленинградцы. И поэтому вряд ли стоит живописать эту трагедию. Более уместно – воздать должное Ленинграду, ленинградцам и всем народам Советского Союза, оборонявшим город на Неве.
В самые трудные дни блокады ленинградцы не пали духом, им никогда не приходила и не могла прийти мысль о капитуляции. Они сражались. Они защищали свой город стойко и самоотверженно. Ленинград не сдался. Нравственная плотность обороны города была столь высокой, что осажденные оказались победителями.
Вся страна помогала ленинградцам. И одним из первых пришел на помощь осажденному Ленинграду народ Таджикистана. Так, к Новому 1942 году из Таджикистана был отправлен первый эшелон с продовольствием для осажденного Ленинграда.
Тогда жителям города было отправлено 17 тысяч банок консервов и варенья, 60 тонн сухофруктов, пищевые концентраты и другие продукты питания.
Глава приехавшей в Ленинград делегации - председатель Президиума Верховного Совета Таджикской ССР Муннавар Шагодаев от имени таджикского народа, выступая перед рабочими Кировского завода, дал жителям города на Неве обещание:
«То, что мы видели в Ленинграде, заставит нас еще более напрячь силы для помощи городу Ленина».
И уже летом 1942 года для моряков Балтийского флота и жителей Ленинграда специальный эшелон с продовольствием в составе 50 вагонов был отправлен из Сталинабада в блокированный город.
Осенью 1941 года в Сталинабад прибыли воспитанники двух детских домов из Ленинграда и Ленинградской области. У многих детей по прибытию в Сталинабад находили записки:
«Сталинабадскому горсовету! Это дети ленинградских рабочих, оставшихся защищать город. Просим сохранить их в одном из ваших детдомов. Если их родители погибнут, Ленинградский горсовет позаботится об этих детях. Ленгорсовет».
В числе защитников Ленинграда были воины из Таджикистана. На Ленинградском фронте уроженец Аштского района Туйчи Эрджигитов повторил подвиг Александра Матросова и был удостоен звания Героя Советского Союза.
В газете «Ленинградская правда» в 1942 году был опубликован очерк «Лениградец – Тешабой Одилов». На счету снайпера Одилова уже к середине 1942 года насчитывалось более 150 уничтоженных солдат и офицеров противника.
В сентябре 1942 года коллектив Кировского завода Ленинграда послал письмо жителям Таджикистана следующего содержания:
«Нет слов, чтобы выразить чувство благодарности, которым наполнены наши сердца за ваше внимание, за заботу о нас ленинградцах. … На поле битвы рука об руку с русскими братьями защищают советскую землю доблестные сыны таджикского народа».
По данным республиканского Совета ветеранов войны и труда, более 12 тысяч таджикистанцев были удостоены медали «За оборону Ленинграда».
И еще, в дни, когда Ленинград задыхался в кольце блокады, опухшие от голода ленинградские печатники отпечатали и отправили в Душанбе большую партию учебников.
Я лично не могу без волнения читать строки поэмы Мумина Каноата «Раненые книги», посвященные этому событию…
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Как жители «колхоза Россия» готовятся стать душанбинцами?
Под какую музыку вступают в брак таджикистанцы
Эмомали Рахмон поговорил по телефону с Нурсултаном Назарбаевым
«Азия-Плюс» уточняет
В 2018 году стихийные бедствия унесли более 10 тысяч жизней, - ООН
В Таджикистане добыт рекордный объем угля
Видео с падающим тобутом – фейк. Что же было на самом деле?
Таджикистан и Узбекистан рассматривают предоставление взаимных скидок на железнодорожный транзит
Мессенджеры, интернет, NGN в Таджикистане. Как можно губить то, что приносит прибыль?
Шатдаун продолжается. Сенат США провалил сразу две попытки остановить его
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста