Площадь Душанбе стала больше на 7,7 тысяч гектаров - столица увеличилась за счет кишлаков района Рудаки. Пока не все люди здесь знают, что скоро они будут жителями столицы, а те, кто знает, надеются, что по их дорогам перестанут ездить КАМАЗы, а взамен скота, с которым теперь им, как горожанам, придется расстаться, им построят завод, куда они и пойдут работать.

Столица Таджикистана расширяется, Государственный комитет по земельному управлению и геодезии страны сообщил, что подготовил все необходимые документы о передаче части территории района Рудаки столичной администрации.

Таким образом, город будет расширен на 7,7 тысяч гектаров – примерно 11 тысяч стандартных футбольных полей - и это не предел: в будущем Душанбе будет расширяться и дальше. В основном, рост будет наблюдаться в сторону юга.

Пока жителями столицы готовится стать население нескольких джамоатов района Рудаки: Сарикишти, Гулистона, Чортеппа, Чоряккорон, Россия и Чимтеппа.

После того, как эти джамоаты будут официально переданы на баланс столицы, жизнь местных жителей должна серьезно измениться: как минимум, по правилам проживания в городе, им запретят держать скотину, которая сейчас есть у большинства.

Мы побывали в двух джамоатах – Россия и Чимтеппа - и узнали, о чем мечтают и чего боятся будущие душанбинцы.

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