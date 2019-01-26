В современном мире, когда информация решает всё, и зачастую определяет что есть зло и добро, трудно найти правильные ориентиры. Особенно, если речь идёт о молодых людях.

Как не увлечься радикальными и экстремистскими идеями, откуда у них «растут» ноги, и что можно противопоставить насилию и нетерпимости, об этом рассуждают эксперты, педагоги и молодые лидеры мнений.

В конце 2018 года был опубликован «Отчет по исследованию влияния усилий по позитивному развитию молодежи Таджикистана на предотвращение экстремизма». Проект по исследованию выполнен американской НПО “Making Cents” совместно с Фондом Евразия Центральная Азия – Таджикистан (ФЕЦА-Таджикистан) и профинансирован USAID (Агентством по международному развитию США). Разработчиками отчета являются таджикские эксперты политологи Парвиз Муллоджанов и Шерали Ризоиён.

Основная задача исследования состояла в оценке реального воздействия государственных и международных усилий в области гражданского участия молодежи и миростроительства в Республике Таджикистан.

По словам одного из авторов отчета, политолога Шерали Ризоиён, на сегодня правительством страны сделан ряд шагов и приняты меры по противодействию экстремизму и радикализму. По его словам, Таджикистан обладает в этом плане уникальным опытом миростроительства.

- К примеру, мы приняли одними из первых в Центральной Азии национальную стратегию по предотвращению экстремизма на период до 2020 года, - рассказывает эксперт. - В ней экстремизм определяется как комплексная проблема. В данной стратегии учитывается, в частности, работа с населением, отмечена роль правоохранительных органов, их задачи. В этом контексте у нас есть уникальный национальный опыт.

Информационное пространство сформировано, считают эксперты. И тут важно научиться критически мыслить, перепроверять любую информацию и освободиться от стереотипов. Мир меняется с каждой минутой, и нужно быть готовыми отражать информационные угрозы. Вот, что по этому поводу говорит Рустам Азизи, замдиректор Центра Исламоведения при Президенте РТ:

- Есть определенные социальные портреты уязвимых групп, которые могут быть подвержены идеям радикального и экстремистского толка. Методы вербовки к разным группам отличаются, все становится кругом мобильным. К сожалению, те стереотипы, которые сформировались в 90-е годы, когда была другая ситуация и конфликт, до сих пор действуют и мешают специалистам трезво оценивать ситуацию.

Роль молодёжи в миростроительстве

Важную роль в укрепление роли молодежи в миростроительстве играет гражданский сектор. Неправительственные организации в партнерстве с государственными комитетами, ведомствами проводят тренинги, форумы, конференции с участием большого количества активных молодых людей. Все эти проекты направлены на формирование лидерских качеств у молодых ребят, критического мышления и навыков саморазвития.

- В рамках проекта по молодежной журналистике, мы молодые журналисты, как тренера обучали ребят распознавать проявления радикализма в нашей повседневной жизни, обучали анализировать окружающую нас информацию и распознавать сомнительные новости, - рассказывает Фируз Касымов, участник проекта «Школа молодежной журналистики». - Таким образом, ребята обретали привычку ежедневно посещать новостные сайты и читать новости, имея возможность при этом оценить качество публикуемых материалов.

Своего рода мост дружбы и доверия провести между молодыми людьми и родителями, предлагают педагоги. Те, кто по роду своей профессии, призваны воспитывать Человека со школьной скамьи, давать ему правильные ориентиры по жизни. Только сохраняя тесную связь с ребенком, не ослепляясь родительской любовью, можно помочь понять, что в жизни есть зло, а что добро, и как оставаться человеком в любых жизненных ситуациях, считают они.

- На встречах с родителями я всегда говорю, слушайте своих детей, интересуйтесь их жизнью, спрашивайте, что происходит в школе, куда идут после школы, чем вообще увлекаются в жизни, - говорит педагог Халида Джураева. - Увлекайте их интересными идеями, делайте что-то вместе, и увидите, как будет расти доверие детей к вам, родителям. Поверьте, ребят, которых дома и в школе поддерживают, никогда не встанут на путь насилия.

Противостоять идеям радикализма и насильственного экстремизма может искусство, творчество. Это краеугольные камни, на которых держится все самое светлое в человеке, считают творческие люди, молодые лидеры мнений.

20-летняя Малика Шукурова - известный в Таджикистане видеоблогер и музыкант, призер Музыкальной Премии Боба - 2018. Искусством увлекается с самого детства. На её взгляд творчество помогает человеку найти настоящие ориентиры и не становится на путь насилия.

Особенно это важно для молодых людей, которым в сегодняшнем мобильном и интерактивном мире, определиться с тем, что по-настоящему важно, бывает не просто.

- Благодаря появлению видеоблогинга и онлайн-дневников, люди стали более, творческими, и романтическими. Возможность вести диалог через фото и видео, объединяет миллионы людей. Благодаря искусству фотографии, люди становятся более, толерантными, к представителям других национальностей, рас, возрастов. И важно, что многое становится возможным благодаря социальным сетям, интернету в целом. Но, к сожалению, часто молодёжь может неправильно воспринимать информацию, которую она получает, а точнее выбирать для восприятия то, от чего нужно держаться подальше. В правильных ориентирах может помочь именно искусство, - считает Малика.

По мнению Шерали Ризоиёна, молодые люди должны уметь ставить невероятные цели на разную перспективу.

- Надо помочь молодым людям научиться планировать свою жизнь на 10, 15 и 20 лет. Молодые люди должны работать над реализацией своих целей, над мечтой. Человека с целью трудно переубедить и куда-то перенаправить, - уверен эксперт.

Только вместе и сообща, каждый на своем месте, мы можем противостоять современным угрозам – будь то радикализм или насильственный экстремизм. Не молчать, не проходить мимо чужой боли, не дать потеряться человеку, вовремя сказать свое НЕТ насилию и равнодушию. Только так молодые люди и все кто рядом, могут внести свой вклад в миростроительство и укрепление государственности.

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