Что ждет горожанина, который решил завести в квартире собаку, к чему нужно быть готовым и во сколько обойдется ее содержание – объясняем вместе с собаководом со стажем, председателем ассоциации охотников Таджикистана Алихоном Латифи.
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