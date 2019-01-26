На днях легкоатлетка Кристина Пронженко первой из спортсменок Таджикистана в 2019 году добилась международного признания. Она выиграла бронзовую медаль в турнире в Казахстане в беге на 400 м и заодно установила национальный рекорд.
А мы вспомнили о тех таджикских спортсменках, которые, несмотря на трудности на спортивном поприще, остаются женственными и обворожительными.
Из бесконечного числа красавиц таджикского спорта редакция «АП» выбрала пять представительниц, чтобы показать, как наши девушки подают пример здорового образа жизни.
Зухра Холова, таэквондо (ИТФ) и кикбоксинг
Зухра начинала с таэквондо версии ИТФ. Хотя это неолимпийский вид спорта, но на каждый международный турнир съезжаются представители более 100 стран.
Через несколько лет активных тренировок, ее сестра-близнец Фатима Холова, тоже спортсменка, скажет журналистам, что в таэквондо ИТФ «мы выиграли всё, что могли», и после этого сёстры начнут заниматься кикбоксингом и ММА.
Первый международный опыт Зухра получила в 2006 году, когда ей было всего 15 лет. Это было в соседнем Узбекистане, в городе Чирчике. Зухра вышла в финал по таэквондо и заодно участвовала в соревнованиях по кикбоксингу, и стала чемпионкой мира в своем возрасте.
Позже Зухра стала первой девушкой из Таджикистана, которая стала чемпионкой Азии по К1 (кикбоксинг). Затем было выступление на Азиатских играх в помещениях – Зухра в весе до 52 кг взяла серебро. «Это равносильно золоту для нас», - сказал Зухра после турнира.
Сейчас Зухра осваивает ринги ММА в США, и добивается новых побед.
Кристина Пронженко, легкая атлетика
Кристина считается одной из лучших легкоатлеток Таджикистана. В 2016 году на 7-ом чемпионате Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях в Катаре она вошла в пятерку лучших спортсменок турнира.
Кристина в пятиборье у женщин (бег на 60 м с барьерами, прыжок в высоту, толкание ядра, прыжок в длину, бег на 800 м) набрала 3 435 очков. Таким образом, она заняла 5-е место в чемпионате Азии, но этот показатель является лучшим достижением Таджикистана.
Выезжая на соревнования в соседние страны, Кристина почти всегда возвращалась с призами. Так, в 2015-м году на открытом чемпионате Казахстана в Алматы она выиграла бронзовую медаль; также выиграла две бронзы на международных соревнованиях на призы Татьяны Колпаковой в Бишкеке.
На днях в Усть-Каменогорске на V Международном турнире на призы олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой в беге на 400 метров Кристина обладательницей бронзовой награды. Показав результат 55.72, тем самым она установила национальный рекорд Таджикистана на этой дистанции.
Марвори Насриддинзода, шахматы
В настоящее время самая рейтинговая шахматистка республики, член сборной Таджикистана по шахматам. Недавно Марвори со своей семьей переехала на постоянное место жительство в Добринский район Липецкой области по программе переселения соотечественников.
По сообщению представителя Федерации шахмат Таджикистана, гражданство Российской Федерации не мешает Марвори продолжить свое выступление на международной арене под флагом Таджикистана.
Раньше для нее приоритетом были шахматы. Из-за отсутствия серьёзной конкуренции в женских шахматах Таджикистана она выступает в мужских турнирах республики.
После замужества приняла участие в очередной шахматной олимпиаде в норвежском Тромсе. Набрав 6,5 очка в 11 партиях, выполнила норму женского мастера ФИДЕ, прибавила в свою копилку 109 дополнительных очков и довела свой рейтинг до 2130, что, по мнению экспертов, является отличным результатом.
Шоира Зулькайнарова, бокс
Девушка уже семь лет занимается боксом под руководством тренера Джамшеда Султонова.
В 2016 году первый в истории студенческий чемпионат континента состоялся по инициативе Международной студенческой спортивной федерации (FISU). В первенстве среди женщин девушка-боксер из Таджикистана Шоира Зулькайнарова (до 75 кг) выиграла все поединки в турнире и завоевала золотые награды. Достойная замена олимпийского призера Мавзуне Чориевой.
Кстати, Шоира пошла в бокс, увидев по телевидению успешное выступление Мавзуны в Лондонской олимпиаде 2012 года.
Шоира Зулкайнарова училась в Коммерческом университете Таджикистана.
Мутриба Хотами, шахматы
Мутриба Хотами в прошлом году выиграла бронзовую награду чемпионата Азии среди молодежи по блицу, который прошел в Иране.
Кстати, Мутриба Хотами вошла в топ-3 самых красивых шахматисток континента.
Она заняла третье место в конкурсе на звание самой красивой шахматистки Евразии. Конкурс на звание Miss Chess Eurasia 2017 проводился на сайте chess.pw.
Мутриба Хотами – дочь известной шахматистки Саодат Одинаевой. Девушка в различных возрастных категориях становилась чемпионкой Таджикистана, участвовала во Всемирной шахматной олимпиаде. Родилась в 1997 году в Душанбе. Текущий рейтинг – 1762 (4-е место среди женщин Таджикистана).
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