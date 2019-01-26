Хорошая шуба в Таджикистане стоит, как автомобиль, причем надеть её удастся не больше пяти-шести раз в год. Средняя температура воздуха зимой в Душанбе колеблется в пределах +2−2°C; лучшие условия для носки норковой шубы, в зависимости от её длины, это температура от -7 до -25 ̊С. Впрочем, эти условия не мешают таджикским женщинам все-таки покупать натуральных мех, но чаще всего это уже истории не про шубы.

Респондентки отказались называть свои полные имена, чтобы избежать обвинений в хвастовстве

Мадина, финансист

- Шубу мне привезли из Дубая, она стоит $3,7 тысячи, мех - из американской норковой фермы, бренд Manakas, к шубе прилагаются документы и гарантия. Кстати, гарантия на мех такая, что я могу через пять лет приехать в этот же магазин и поменять свою шубу на новую, с небольшой доплатой. Шубу мне подарила свекровь на свадьбу.

В этом году я вообще-то забыла про её существование, как-то вышла на улицу в тонкой курточке, замерзла и подумала: «А в чем я ходила в прошлом году?», и тут вспомнила, что у меня же есть шуба! В прошлое воскресенье, 20 января, когда выпал долгожданный снег в Душанбе, я надела свою шубу в первый раз в этом сезоне.

В этом году тепло, раньше мне удавалось надевать свою шубу раз 10 за весь зимний период, в основном в феврале. Очень часто надеваешь её и жалеешь потом, потому что у нас утром вроде бы холодно, но к обеду может наступить жара, и ты будешь мучиться в своей шубе.

Как-то у нас была вечеринка, и все девочки пришли в коротких шубках, а я была в пальто, и муж спросил меня: «Милая, почему ты не надела свою шубку?», а мне не захотелось её надевать, потому что у меня все-таки слишком тёплая для нашего климата шуба, хочется что-то легче, короче, что больше подходит для Душанбе. Сейчас я думаю над новой шубкой.

Хранить шубы в Душанбе негде, знаю, что в России их сдают в специальные холодильники, у нас такой услуги нет, и вряд ли когда-нибудь она будет, поэтому я храню её просто в чехле.

иллюстративное фото

Ситора, бизнесмен

- Я давно хотела шубу Blackglama. Это американский бренд, который выпускает меховую одежду из норки одного строго определенного вида. Она стоит в районе $6-7 тысяч, не помню точно, за сколько мне ее купили.

Ныла мужу, что хочу шубу. А потом он «накосячил» по-крупному, и я перед его друзьями сказала: «Чон, позвони своему человеку в Москву, он до сих пор мне шубу не отправил». Муж позвонил. На следующее утро у меня была шуба. Я была очень рада.

Шубка у меня нереально тёплая. Надеваю её очень редко – в прошлом году всего два раза, в этом году была в отъезде и носила шубу целую неделю. Короткие шубы в Душанбе можно носить чаще, но моя шуба по колено.

В принципе, я могла бы купить эту шубу сама, возможности у меня есть, но это было дело принципа, зачем покупать себе вещи за такие суммы самой, если у тебя есть муж, у которого возможности в сто раз выше, чем твои? Кому что-то доказывать? Тем более одевать жену и заботиться о ней – это святая обязанность каждого мужчины: и по светским законам, и по религиозным.

Вот, своей маме я сама, например, подарила шубу, но она была бюджетной – $2,5 тысячи.

Хотя, у нас единицы женщин, которые зарабатывают так прилично, что могут самостоятельно себе купить одежду дороже пяти тысяч долларов. Чаще всего, такие покупки делают мужья или не мужья. Я не говорю тут о коротких шубах или шубах из кусков - а именно о дорогих вещах. Шуба шубе - рознь.

Зачем душанбинской женщине шуба? Да потому что надо любить себя! Если женщина экономит на себе - это страшно. Если ты не любишь себя, если тебе всё равно, как ты выглядишь, на чём ездишь, как живешь – это же, как болезнь.

Стараться сначала сделать всё детям, мужу, и только потом себе? А кому потом нужна несчастная женщина? Дети не будут счастливы с несчастной матерью, и муж тоже не будет счастлив с несчастной женой.

Меховые жилеты очень сильно полюбились душанбинкам Insta Stalker, иллюстративное фото

Саодат, врач частной клиники

- У меня норковая шуба, светлого оттенка, пепельного с переходом в кофе с молоком, я её купила себе сама за $2 тысячи, но в рассрочку. Была в депрессии, пошла в магазин и вдруг уткнулась в эту шубу. Она была там самая дорогая. Я её примерила, тогда у меня даже не было мыслей, что я ее куплю, но я, конечно, уже влюбилась. Ушла расстроенная и стала регулярно ходить в этот магазин, чтобы посмотреть на неё.

Три свидания у нас было с шубой, когда там сидел мужчина – продавец, ему было всё равно, он не замечал, что у нас с шубой уже особенные отношения, а однажды мне повезло – на месте оказалась сама хозяйка (моя пациентка), и она сразу обратила внимание, как я общаюсь с этой шубкой.

Я снимала её и заново надевала, гладила её и она сказала: «Это, наверное, ваша шубка». Я ответила, что не потяну, хозяйка молчала, а я ждала, что она что-нибудь предложит. Через минуту я сама ей сказала: «Ну, если только в рассрочку». И когда мне было озвучено, что рассрочка растянется на три месяца, я ужасно была рада, но вслух сказала, что подумаю.

Но, когда я выходила из магазина, я на 90 процентов была уверена, что я уже не думаю, а знаю, что эта шуба моя. Впрочем, все-таки я обратилась к своей приятельнице, которая занималась бизнесом, и она, как человек, знающий мои возможности профессиональные, зная, что я трудоголик, очень уверено ответила мне: «Саодат, ты сможешь».

Дальше всё было, как в сказке: я стала стабильно неплохо зарабатывать каждый день. Конечно, мне пришлось стать более строгой, в этот период я не позволила никому на себе ездить, и ровно за три месяца я рассчиталась за эту шубу.

Моей шубке уже третий год, я ее надеваю редко. Когда только её себе купила, долго не надевала, у меня был стереотип, что шубу надо носить в снег, но снега я не дождалась: первый раз я надела шубку на корпоратив. Моя шуба всех привела в восторг! А я убедилась, что всё правильно сделала.

Свою шубку я люблю, для меня это не просто вещь – это символ того, что я могу. Теперь если я в чем-то сомневаюсь, я думаю: «но, ведь шубу я себе смогла купить» и берусь за дело. Модель шубы до сих пор вызывает восторги, она неимоверно легкая, очень тёплая, её цвет до сих пор актуальный. Сейчас на дворе практически февраль, шубка два раза надеванная, но это не потому, что я жадничаю и берегу ее; для меня это, как красивая мебель – можно, конечно, валяться на ней каждый день, но лучше пользоваться ею по особенным случаям, а в обычные дни собираться на кухне.

В общем, не всё в этой жизни нам могут организовать сильные и добрые мужчины, а в наше время - такие вообще редкость, но это ведь не повод отказываться от дорогих и красивых вещей, девочки сами могут себе их купить.

Но, наверное, всё-таки удовольствия больше, если тебе шубку дарит мужчина - твою самооценку это не снизит, а напрягаться не надо. Тем более, если мужчина дарит женщине шубку в Таджикистане - это высший пилотаж. Потому что он ведь понимает, что шуба ей, в общем-то, не нужна, что она ее будет надевать пару раз в год, а окружающие, скорее всего, покупку не оценят.

Материал подготовлен в рамках проекта «Я – женщина, и я могу!». Партнером проекта выступают натуральные соки и пюре «Нури Зулол» из таджикских фруктов и овощей от производителя «Оби зулол».

Производство соков «Нури Зулол» - похоже на огромную соковыжималку: линия американской компании John Bean Technologies (JBT) обеспечивает щадящий режим переработки таджикских фруктов и томатов при невысоких температурах, который позволяет готовой продукции сохранять все полезные и вкусовые свойства без добавления химических ингредиентов.

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