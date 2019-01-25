АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 28 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

- В Таджикистане стартуют традиционные итоговые пресс-конференции министерств и ведомств. Первыми перед журналистами сегодня отчитаются руководители министерств энергетики и водных ресурсов, юстиции, сельского хозяйства, Академии сельскохозяйственных наук, Службы связи и ГУП «Таджикагролизинг».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 ЯНВАРЯ

1930 – Основана газета на узбекском языке «Кизил Тожикистон» (ныне «Халк Овози»).

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 28 ЯНВАРЯ

1914 - Родился русскоязычный поэт Таджикистана Павел Зорин.

1956 – Родился журналист и государственный деятель Олим Салимзода.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление ветра до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 5-10 тепла, в горах ночью 14-19 мороза, днем 3-8 мороза.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 8-13 тепла, в предгорьях ночью 3-8 мороза, днем 2-7 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 17-22 мороза, днем 6-11 мороза, по ВГБАО 32-37 мороза, днем 16-21 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 мороза, днем 7-12 тепла, в горах ночью 11-16 мороза, днем 1-6 мороза.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 10-12 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 6-8 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 11-13 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 19-21 мороза, днем 7-9 мороза.