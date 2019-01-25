Телефонный разговор президентов Таджикистана Эмомали Рахмона и Казахстана Нурсултана Назарбаева состоялся сегодня во второй половине дня, сообщает пресс-служба таджикского лидера.
В ходе беседы главы двух государств обсудили состояние и перспективы таджикско-казахстанских отношений стратегического партнерства в двустороннем и многостороннем форматах.
В этом контексте стороны также обменялись мнением по широкому кругу актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.
Напомним, в конце прошлой недели с поста Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Таджикистане был снят Нурлан Сейтимов. Должность посла Казахстана в Таджикистане он занимал с марта 2016 года. Нурсултан Назарбаев назначил его ответственным секретарем МИД Казахстана. Новый посол Казахстана пока не назначен.
Также были прекращены полномочия посла Таджикистана в Астане Назирмада Ализода.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон своим Указом от 14 января назначил Ибодзода Хайрулло новым Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Таджикистан в Республике Казахстан. До этого назначения Х. Ибодзода был главой Комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана.
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