АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 26 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

- В столичном Парке Победы состоится торжественное мероприятие, посвященное 75-летию окончательного снятия блокады Ленинграда.

- Юношеская сборная Таджикистана (U-17) по футболу на «Кубке развития-2019» в Минске проведет встречу со сборной Болгарии.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 26 ЯНВАРЯ

1935 – Родился поэт Наримон Бакозода.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 26 ЯНВАРЯ

1956 - Открылся X съезд Компартии Таджикистана.

1963 – Вступил в строй новый аэропорт «Душанбе».

2004 - Президентская гвардия Таджикистана преобразована в Национальную.

2011 - В Таджикистане ввели ограничения на браки с иностранцами.

2016 - Правительство вновь разделило «Таджик Эйр» от столичного аэропорта и внесло их отдельно в перечень предприятий министерства транспорта.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление ветра до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 5-10 тепла, в горах ночью 14-19 мороза, днем 3-8 мороза.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 8-13 тепла, в предгорьях ночью 3-8 мороза, днем 2-7 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 17-22 мороза, днем 6-11 мороза, по ВГБАО 32-37 мороза, днем 16-21 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 мороза, днем 6-11 тепла, в горах ночью 10-15, местами до 18-20 мороза, днем 1-6 мороза.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 9-11 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 6-8 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1 , днем 9-11 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 мороза, днем 8-10 мороза.