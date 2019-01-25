АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 26 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
- В столичном Парке Победы состоится торжественное мероприятие, посвященное 75-летию окончательного снятия блокады Ленинграда.
- Юношеская сборная Таджикистана (U-17) по футболу на «Кубке развития-2019» в Минске проведет встречу со сборной Болгарии.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 26 ЯНВАРЯ
1935 – Родился поэт Наримон Бакозода.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 26 ЯНВАРЯ
1956 - Открылся X съезд Компартии Таджикистана.
1963 – Вступил в строй новый аэропорт «Душанбе».
2004 - Президентская гвардия Таджикистана преобразована в Национальную.
2011 - В Таджикистане ввели ограничения на браки с иностранцами.
2016 - Правительство вновь разделило «Таджик Эйр» от столичного аэропорта и внесло их отдельно в перечень предприятий министерства транспорта.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление ветра до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 5-10 тепла, в горах ночью 14-19 мороза, днем 3-8 мороза.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 8-13 тепла, в предгорьях ночью 3-8 мороза, днем 2-7 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 17-22 мороза, днем 6-11 мороза, по ВГБАО 32-37 мороза, днем 16-21 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 мороза, днем 6-11 тепла, в горах ночью 10-15, местами до 18-20 мороза, днем 1-6 мороза.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 9-11 тепла.
По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 6-8 тепла.
По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1 , днем 9-11 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 мороза, днем 8-10 мороза.
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