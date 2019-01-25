Агентство «Азия-Плюс» ранее в информации «Сомон Эйр» привлечет к уголовной ответственности агентов по продаже билетов» отмечало, что билеты этой авиакомпании в настоящее время реализуются посредством ОАО «Агентство воздушных сообщений» с указанием процентной ставки, которую получает данное Агентство.
Однако пресс-служба «Сомон Эйра» опровергает эту информацию, подчеркивая, что авиакомпания работает со многими агентствами по продаже авиабилетов, заключая с ними прямые агентские соглашения о продаже перевозок (билетов).
«Более того, агентством «Азия-Плюс» была приведена неверная информация, касающаяся коммерческих отношений двух компаний», - отмечает пресс-служба.
Агентство «Азия-Плюс» приносит извинения авиакомпании за допущенную ошибку и приведение неверной информации.
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