Если корову не кормить, а только доить, она может просто подохнуть.

Налоговый комитет Таджикистана на днях предложил посчитать минуты голосового трафика мессенджеров Whatsapp, Viber, Imo, Telegram, Messenger и прочих и, таким образом, увеличить доход в бюджет страны. Мобильные операторы говорят, что это невозможно, а потому опасаются, что интернет скоро просто подорожает.

Гафур Иркаев, председатель Ассоциации операторов мобильной связи Таджикистана, сообщил “АП”, что Налоговый комитет потребовал у операторов посчитать каждую минуту разговора абонентов через Viber, Whatsapp, IMO и другие мессенджеры и в соответствии с этим платить налоги в бюджет.

Целью данного предложения называется увеличение дохода в бюджет страны.

По словам Гафура Иркаева хозяйствующие субъекты готовят ответ регулирующим органам отрасли связи. В нем мобильные операторы представят свои предложения и разъяснения.

Отметим, что на официальный запрос «АП» в Налоговый комитет мы пока ответа не получили.

…Гафур Иркаев утверждает, что посчитать минуты разговоров абонентов через мессенджеры технически невозможно, так как регулируются они разработчиками.

«Мессенджеры регулируются структурами, которые их создали. Разработчики мессенджеров, которыми пользуются в Таджикистане, не являются резидентами нашей страны, соответственно, они не обязаны предоставлять статистику о разговорах», - поясняет Иркаев.

В мобильных компаниях «АП» тоже сообщили, что они не имеют возможности посчитать минуты общения через мессенджеры.

«Мы продаём мегабайты своим абонентам или у нас есть безлимитные тарифы на интернет, но мы не можем посчитать каждую минуту разговора абонента через мессенджеры. Это технически невозможно. Мы даже не считаем, сколько мегабайтов потратил абонент на мессенджеры», - сообщили «АП» в одной из компаний.

Мы поискали информацию о подобном опыте налогообложения, и нашли только вот такой пример: парламент Уганды в мае 2018 года принял закон о введении налога на людей, пользующихся социальными медиа-платформами. Налог начисляется за каждый день (в размере 200 шиллингов или $0,05), когда пользователь запускает приложения или открывает сайт таких сервисов, как Facebook, WhatsApp, Viber и Twitter.

Интернет подорожает?

Мобильные операторы опасаются, что цены на интернет могут повыситься.

«Главная цель налогового комитета - пополнить бюджет. Поэтому они сделали такое предложение. В случае отказа службе связи и мобильным операторам предложат повысить цены на интернет в целом. Это уже обсуждается», - сообщил «АП» источник в одной из сотовых компаний.

По его словам, при таком раскладе интернет в Таджикистане может подорожать от 10 до 20 процентов. Почему именно на такой процент, источник не пояснил.

«Мы надеемся, что повышение цен со стороны поставщика интернета не будет. Мы не хотим потерять клиентов. Но раньше у нас был выбор, и мы могли договориться с поставщиками по выгодной цене. Сейчас альтернативы нет», - отметил сотрудник одного из интернет-провайдеров.

Закрыть NGN из-за недобора по налогам и потерять ещё больше

В конце декабря 2017 года Служба связи отозвала лицензии на NGN-телефонию у всех таджикских операторов. Причину закрытия NGN тогда объясняли безопасностью. Но позже стало известно, что 27 сентября Налоговый комитет в своем письме указывал, что упали налоги за международную голосовую связь, так как люди стали пользоваться более дешевой связью - NGN, а также такими мессенджерами, как Wechat, Viber и др.

Закрыв NGN-телефонию в надежде, что население будет пользоваться международной связью и потеряли и эти налоги…

Фото Ведомости

Между тем, по словам источника в одной из мобильных компаний, когда работала NGN-телефония, в бюджет от нее поступали неплохие деньги.

«Мы получали неплохие доходы и соответственно платили налоги. Этой услугой пользовались все дипломатические представительства в Таджикистане и мигранты во всех уголках мира. Но деньги то поступали в Таджикистан», - отмечает он.

По словам источника в мобильной компании, власти вскоре могут заново разрешить NGN-телефонию в Таджикистане, так как поняли, что тогда поступили неправильно, то есть во вред. «Но стоимость, думаю, повысится», - считает он.

Он также отметил, что налоговики недавно также были удивлены низким ценам на пользование мессенджерами мобильных операторов: «Чи гап?», «MobiГап», «Megafon life» и «Салом». Это мессенджеры мобильных операторов Таджикистана, где доступны голосовые вызовы внутри мессенджера, голосовые вызовы операторам Таджикистана и обмен бесплатными сообщениями.

«Звонки через эти мессенджеры мы считаем по минутам. В Налоговом комитете нам уже предложили повысить стоимость минуты разговоров до 65-70 дирамов вместо нынешних 10-15 дирамов. Но в таком случае никто не будет пользоваться этими приложениями, все перейдут на бесплатные мессенджеры. То есть опять снизятся объёмы налоговых выплат», - говорит он.

Корова может подохнуть

По словам Парвины Ибодовой, председателя «Гражданской инициативы в области интернета», в 2010-2013 годах, наша страна была одна из самых продвинутых в отношении развития ИКТ, как в технологическом плане, так и в безопасности. Но в последние годы становится всё хуже и хуже.

«Мы уже на предпоследних местах во всяких рейтингах по развитию ИКТ, инвесторы обходят нас стороной. Каждые полгода регулятор или другой государственный орган пытается еще что-то повесить на операторов и провайдеров, а они, соответственно, перевешивают все на абонентов. И все понимают, что по любому прокатит, так как что мобильная связь, что Интернет это уже неотъемлемая часть жизни, - говорит она. - Но как можно губить то, что приносит прибыль? Корова же может просто подохнуть!».

«Почему уполномоченные и заинтересованные в росте лояльных налогоплательщиков и расширения услуг госорганы делают все возможное, чтобы и первый и второй показатель снижались?», - задается вопросом Асомиддин Атоев, эксперт в области информационных технологий.

Гафур Иркаев отмечает, что интернет - это не только доход мобильным операторам и налогам страны, а необходимость настоящего времени.

«Глава государства указывает на необходимость создать электронное правительство, то есть получение государственных услуг должно идти через мобильные ресурсы. Но если будут повышать цены, интернет станет недоступным. Особенно коснётся это учащихся, ведь без интернета сейчас практически невозможно учиться. Отдать операторам возможность иметь альтернативные варианты покупки интернета – это единственное спасение Таджикистана», говорит Иркаев.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.