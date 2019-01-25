Узбекистан отрицает, что начал закупку тракторов, выпущенных совместным таджикско-белорусским предприятием «Агротехсервис».
Узбекское информационное агентство «Дарё» со ссылкой на пресс-службу АО «Узагротехсаноатхолдинг» сообщает, что в прошлом году таджикская лизинговая компания «Мадад-Агро» приобрела на сумму $355 тыс. тракторы, произведенные на Ташкентском заводе сельскохозяйственных машин.
Однако, по данным узбекских производителей, из-за того, что таджикская сторона не смогла оплатить приобретенные тракторы, она их попросту возвратила в Ташкент.
Именно эти тракторы, по данным узбекского СМИ, и были заявлены Таджикистаном, как свои и, якобы, проданы Узбекистану.
Минпром Таджикистана 27 декабря прошлого года распространило сообщение о том, что восемь тракторов собранных на совместном таджикско-белорусском предприятии «Агротехсервис» марки «Беларусь 82.1» и «Беларусь 80Х» поставлены в соседний Узбекистан.
В сообщении говорилось, что данное предприятие планирует налаживать в наступающем году широкомасштабную поставку этих тракторов и другого сельскохозяйственного оборудования и техники в Узбекистан, а также экспорт трактора марки «Беларусь 512» (без кабины) в Афганистан и Пакистан.
СП «Агротехсервис» официально было сдано в эксплуатацию 29 сентября прошлого года при участии президентов Таджикистана Эмомали Рахмона и Беларуси Александра Лукашенко. Предприятие в год может выпускать более 1,7 тыс. тракторов. А годовой выпуск другого вида сельхозоборудования, в том числе и прицепов, составляет 2,6 тыс. единиц.
Между тем, как сообщил «АП» источник в Минпроме Таджикистана сегодня, 25 января, узбекские фермеры напрямую обращаются в СП «Агротехсервис» и заключают с предприятием прямые договора.
«За счет таких договоров в конце прошлого года было экспортировано семь тракторов марки «Беларусь» в Узбекистан, а в АО «Узагротехсаноатхолдинг» могут просто не знать о таких поставках», - отметили в Минпроме.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Эмомали Рахмон поговорил по телефону с Нурсултаном Назарбаевым
«Азия-Плюс» уточняет
В 2018 году стихийные бедствия унесли более 10 тысяч жизней, - ООН
В Таджикистане добыт рекордный объем угля
Видео с падающим тобутом – фейк. Что же было на самом деле?
Таджикистан и Узбекистан рассматривают предоставление взаимных скидок на железнодорожный транзит
Мессенджеры, интернет, NGN в Таджикистане. Как можно губить то, что приносит прибыль?
Шатдаун продолжается. Сенат США провалил сразу две попытки остановить его
Движение по дороге Хорог-Ишкашим восстановлено
МВД раскрыло подробности двух семейных конфликтов, закончившихся убийством
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста