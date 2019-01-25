Авиакомпания «Сомон Эйр» инициирует привлечение к уголовной ответственности бывших агентов по продаже билетов, которые занимались обманом пассажиров.

«Авиакомпания отправила запрос в компетентные органы о возбуждении уголовных дел в отношении бывших агентов по продаже билетов, занимавшихся обманом пассажиров. Однако до завершения расследования мы не можем сообщить более подробную информацию», - сообщили «АП» в пресс-службе ОАО «Сомон Эйр».

В авиакомпании считают, что раскрытие информации может навредить следственным мероприятиям.

Авиакомпания с началом следующего месяца планирует открыть собственную авиакассу.

«Хотим уведомить пассажиров о том, что с 1 февраля 2019 года начнёт функционировать собственная касса авиакомпании «Сомон Эйр» с круглосуточной продажей авиабилетов и любой пассажир сможет приобретать билеты без посредников», - отметили в пресс-службе.

Авиакасса будет действовать при головном офисе «Сомон Эйра».

Отметим, что до этого расположенная в головном офисе авиакасса работала не в круглосуточном режиме.

Авиабилеты «Сомон Эйр» реализуются посредством ОАО «Агентство воздушных сообщений», которое имеет с каждого билета 12% от их стоимости.

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