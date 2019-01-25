Азиатский банк развития (АБР) одобрил грант региональной технической помощи в размере $2 млн. на поддержку развития железных дорог в странах Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

«Железные дороги играют важную роль в превращении стран ЦАРЭС из стран, не имеющих выхода к морю, в страны с транзитным доступом к морю, - отметил старший специалист по транспорту АБР Юрген Слуйтер. - Железнодорожные перевозки должны быть предпочтительным способом торговли в регионе, однако, железным дорогам все еще сложно конкурировать с автомобильным транспортом. Этот грант поддержит исследование и развитие региональной железнодорожной системы, которая будет быстрой, эффективной, доступной для пользователей и простой в использовании во всем регионе».

Все больше грузовых перевозок осуществляется автомобильными дорогами, что увеличивает издержки для стран ЦАРЭС в виде заторов на дорогах, дорожно-транспортных происшествий и износа дорожных активов. Развитие железных дорог требует приоритизировать инвестиции, структурировать финансирование и улучшить институты. Региональная железнодорожная система расширит доступ к региональным и международным рынкам и поможет повысить экономический рост и социальное благосостояние.

В рамках данной технической помощи будет проведено исследование рынка железнодорожного транспорта и разработана региональная модель железнодорожного движения.

Данный проект также поможет выявить и подготовить приоритетные инвестиционные проекты, пригодные для финансирования, и обучить сотрудников железнодорожных агентств тому, как готовить рентабельные инвестиционные проекты.

Проект технической помощи также укрепит знания в таких областях, как финансовая реструктуризация, корпоратизация, маркетинг, управление активами, совместимость и безопасность на железнодорожном транспорте.

Страны ЦАРЭС приняли стратегию ЦАРЭС по железным дорогам до 2030 года для долгосрочного развития железных дорог.

Партнерство ЦАРЭС включает Афганистан, Азербайджан, КНР, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, и шесть многосторонних институтов. АБР выполняет роль секретариата ЦАРЭС с 2001г.

АБР привержен цели достижения процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, не прекращая при этом свою работу по искоренению крайней бедности. АБР был создан в 1966 году; акционерами банка являются 67 стран, из них 48 стран находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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